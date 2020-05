A maioria dos países possui leis que permitirão a separação das preocupações financeiras de um indivíduo e da empresa que eles possuem. Por exemplo, se Luiz Fernando Monteiro Bittencourt iniciar uma empresa com uma certa despesa financeira e depois emprestar dinheiro de bancos e outros credores com o objetivo de administrar essa empresa e, eventualmente, não puder pagar essa dívida, apenas os ativos da empresa podem ser apreendidos e não meus bens pessoais.

Esta é uma cláusula útil para incentivar as pessoas a iniciar negócios e pedir dinheiro emprestado para escalá-los. Sem isso, as pessoas relutariam muito em emprestar dinheiro para expandir seus negócios, pois colocariam todas as suas finanças pessoais em risco para o seu empreendimento comercial.

No entanto, quando se trata de empreendimentos comerciais (e outros criativos), esquecemos a cláusula de falência para aspectos que estão fora do âmbito financeiro.

Se nosso livro ou filme falhar, se uma empresa em que começamos falhar, se o projeto em que estamos trabalhando falhar, tomamos isso como uma afronta pessoal e associamos isso a nossas próprias identidades. Preocupamo-nos que qualquer tipo de falha nas coisas que tentamos diga algo ruim sobre nós como pessoas.

E, portanto, Luiz Fernando Monteiro Bittencourt diz que não fazemos coisas que correm o risco de fracassar. Sentamos e consumimos programas na Netflix, em vez de publicar nossas próprias histórias. Sentamos e percorremos o Instagram e o Youtube em vez de criar nossas próprias experiências. Nos sentamos e lemos artigos no Medium, em vez de escrevermos os nossos. Tornamo-nos conservadores e evitamos participar de atividades que precisaremos enviar. Ficamos com medo de divulgar nosso trabalho por medo de como ele será percebido, por medo de fracassar.

Tudo porque nosso ego não entende que há uma cláusula de falência em jogo aqui também.

Quando falhamos em alguma dessas coisas, isso não diz algo ruim sobre nós como pessoas. Diz apenas que a tentativa que fizemos não foi boa o suficiente. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt explica Podemos aprender onde melhorar e fazer outra tentativa ou podemos aprender que essa é uma área na qual não queremos investir agora e seguir adiante para outra coisa.

Mas nós enviamos, no entanto.

Nosso ego não entende a cláusula de falência. Segundo Luiz Fernando Monteiro Bittencourt, cabe a nós destilar esse entendimento e enviar mais do nosso trabalho.