Receita de brigadeirão: a sobremesa que as crianças amam

As sobremesas são sempre um ponto alto nas refeições e, quando se trata das preferências das crianças, poucas são tão amadas quanto o brigadeirão. Essa sobremesa é um clássico na mesa dos brasileiros, uma delícia que conquista corações de todas as idades. A receita de brigadeirão é muito simples de fazer e os ingredientes podem ser facilmente encontrados na distribuidora da sua cidade.

Brigadeirão: sobremesa clássica da mesa do brasileiro

Quando pensamos em sobremesas brasileiras, o brigadeirão é um dos primeiros pratos que vêm à mente. Essa sobremesa é uma combinação saborosa do tradicional brigadeiro com o pudim de leite, duas paixões nacionais.

Uma das melhores características do brigadeirão é a sua simplicidade na preparação. Para criar essa sobremesa deliciosa, você só precisa de alguns ingredientes básicos, como leite condensado, creme de leite e chocolate em pó. Essa simplicidade torna o brigadeirão uma ótima opção para quem deseja surpreender as crianças com uma sobremesa caseira incrível.

Receita de Brigadeirão

Para preparar o brigadeirão perfeito, é essencial contar com ingredientes de alta qualidade. Certifique-se de encontrar um bom fornecedor de leite condensado, creme de leite e outros produtos de mercearia essenciais. Ingredientes de qualidade garantem o melhor sabor para sua sobremesa.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

4 colheres de sopa de chocolate em pó

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de margarina

3 ovos

Modo de preparo:

Comece pré-aquecendo o forno a 180°C. No liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a margarina e os ovos. Bata até que a mistura fique homogênea. Unte uma forma com margarina e polvilhe chocolate em pó. Despeje a mistura do liquidificador na forma e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos, ou até que o brigadeirão esteja firme, mas ainda cremoso no centro. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Dicas para decorar e servir o brigadeirão

Agora que você aprendeu a fazer o brigadeirão, é hora de torná-lo ainda mais irresistível com algumas dicas de decoração e apresentação:

Cobertura de chocolate: derreta um pouco de chocolate e despeje sobre o brigadeirão antes de servir. Isso adicionará uma camada extra de sabor e deixará a sobremesa com um visual incrível.

Granulados e confeitos: polvilhe granulados coloridos, confeitos ou raspas de chocolate sobre o brigadeirão para dar um toque especial.

Frutas: sirva o brigadeirão com algumas frutas frescas, como morangos.

Raspinhas de limão: para um toque cítrico, adicione raspinhas de limão por cima do brigadeirão.

O brigadeirão é uma sobremesa que encanta a todos, especialmente as crianças. Com essa receita e dicas de decoração, você está pronto para preparar uma sobremesa que certamente será apreciada por todos. Siga essas orientações, encontre os melhores produtos de mercearia e deixe seu brigadeirão brilhar na mesa!

Imagem de FILIPE ALMEIDA MIORIM MIORAS por Pixabay