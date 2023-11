Saiba quais são os tipos de café e qual a diferença entre eles

Somos um dos maiores produtores de café do mundo e isso não é um segredo para nenhum país. Essa é uma bebida que faz parte do cotidiano dos brasileiros, indispensável nas refeições matinais, no lanche da tarde ou até mesmo em outros momentos livres de ocasiões.

Para os amantes de uma bebida tão querida o que não falta é variedade, por isso a assinatura de café pode apresentar quais são os tipos e suas principais diferenças. Para aprender mais sobre café basta somente continuar a leitura!

Qual a importância de conhecer os diferentes tipos de café?

Cada consumidor tem um paladar com diferentes critérios para sabor e para isso existem diferentes tipos de grãos com sabores variados. Aqui no café América, por exemplo, contamos com uma grande variedade de tipos de café com um alto padrão de qualidade e sabor.

Entendendo a diferença de cada variação do grão se torna ainda mais fácil escolher dentre as opções que todo o mercado disponibiliza. Afinal, o aroma e sabor podem variar dependendo das características do plantio, do grão e até mesmo local em que foi cultivado.

Mas além dessa variação natural que é pouco comentada existem as diferentes combinações tipos de bebida e receitas com café. Alguns exemplos são o café cremoso, capuccino, mocha e outros.

Processo de produção do café

O processo de produção de café é demorado e minucioso, dividido em cerca de 14 passos que levam desde o preparo da semente até o da bebida. Todos os processos devem ser seguidos com um alto padrão de qualidade para a bebida ter a qualidade de excelência do Café América.

Vale destacar que o preparo do café já começa no preparo da terra onde ele será plantado, essa é a primeira e mais importante etapa. Em seguida temos a distribuição das mudas e o plantio delas. Após isso, temos a manutenção, controle de pragas e o preparo da pré-colheita.

Antes das montagens de pacote ainda vem a separação do fruto do café das cascas, a classificação dos grãos, a torra, o blend e a secagem. A última etapa ainda envolve o chamado sistema produtivo do café que nada mais é do que a embalagem final e transporte.

As variedades dos grãos de café

Talvez nem se passe por sua cabeça que o grão do café não é um só. Existem dezenas de tipos de grãos e eles são produzidos em todas as partes do mundo. Na assinatura de caféexistem alguns que são mais conhecidos.

Para ficar ainda mais claro separamos uma lista com apenas algumas das variações mais conhecidas entre os amantes de café:

Conilon;

Arábica

Além disso, podemos destacar algumas variedades dentro desses dois tipos de grãos:

Catuaí;

Acaiá;

Caturra;

Novo Mundo.

Quais as principais bebidas feitas com café?

Não dá para negar que uma das melhores formas de começar o dia é tomando um bom café. Além disso, investir em uma bebida como essa de qualidade traz diversas vantagens. Existem diversos tipos de café na lista daqueles que podem ser preparados em casa ou encontrados nas padarias e cafeterias.

Duplo;

Macchiato:

Mocha;

Espresso;

Latte.

Conheça um pouco mais sobre cada uma dessas receitas

Espresso Tradicional

O espresso é uma receita clássica de café puro, feito sob pressão, sem adição de leite ou outros ingredientes. Quando bem preparado, apresenta duas camadas: a bebida em si e a deliciosa espuma de creme.

Máquina de Espresso

O café espresso é um dos métodos mais tradicionais de preparar essa deliciosa bebida. A crema, quase imperceptível aos olhos de muitas pessoas, possui uma função importante, criando uma barreira que preserva o aroma e a temperatura do café, além de realçar o corpo e o retrogosto da bebida.

Cappuccino

Originário da Itália, o cappuccino é uma deliciosa mistura de café espresso com leite vaporizado, resultando em um creme denso e saboroso.

Irish Coffee

Essa receita foi criada na Irlanda e combina café, uísque irlandês e uma camada de creme, proporcionando uma bebida saborosa e encorpada.

Caffè Latte

Com origem italiana, o caffè latte é simplesmente café com leite, conhecido em algumas regiões do Brasil como “pingado”.

Café Macchiato

O macchiato é uma versão adocicada do espresso, com uma “mancha de leite” vaporizado, que acrescenta cremosidade e realça os açúcares da bebida.

Café Mocha

Perfeito para os amantes de chocolate, o mocha ou mocaccino é feito com café espresso, leite vaporizado, espuma de leite e calda de chocolate, proporcionando uma experiência rica e saborosa.

Café Duplo

Uma opção para os apreciadores de café ainda mais intenso, o café duplo é exatamente o que o nome sugere: duas doses do café espresso servidas na mesma xícara. Uma dose extra de sabor e energia para os amantes dessa deliciosa bebida!

Aqui no café América você contra toda essa variedade de tipos de café com um alto padrão de qualidade que só os nossos grãos garantem. Realizamos entrega em todo o país!

Imagem de Alexa por Pixabay