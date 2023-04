Quais alimentos são bons e baratos?

Garantir uma alimentação saudável é essencial para que você tenha mais disposição e uma vida mais longa e sem problemas de saúde, então muitas pessoas acham que investirem alimentos nutritivos acabam necessitando de um gato maior. Porém, isso acaba sendo um mito já que você consegue garantir uma rotina alimentar boa e barata comprando Alimentos de qualidade no Atacadão.

Não é porque um alimento acaba sendo mais em conta, que ele não precisa necessariamente ser bom. Basta apenas você saber escolher corretamente quando no caso são frutas ou verduras e pesquisar também sobre determinadas marcas se você deseja comprar alimentos prontos que já vem embalados. Ficou curioso e quer saber mais sobre alguns alimentos que são bons e baratos?

Acompanhe o artigo a seguir para saber algumas dicas de alimentos benéficos e em conta que você encontra em supermercados atacadistas. Confira:

Arroz preto

Saiba que o arroz não refinado que possui uma coloração mais escura é um alimento extremamente saudável e acaba sendo mais barato do que o arroz branco convencional ponto fazendo uma comparação entre esses dois tipos de arroz, o preto mantém muitos nutrientes que são eliminados no processo de refinamento no caso do arroz branco.

E se você está pensando em economia, saiba que no aniversário Atacadão terão ofertas imperdíveis, onde facilmente você encontra esse tipo de arroz e outros alimentos bons com mais descontos ainda, economizando bem nas suas despesas. Além disso, o arroz preto pode te oferecer diversas opções de receitas diferentes e deliciosas que dificilmente parecem saudáveis por conta do sabor e suculência. Pesquise alguns exemplos de receitas com esse tipo de arroz e aproveite!

Feijão

Por mais que faça parte da maioria da rotina das pessoas no Brasil, principalmente, o feijão acaba entrando na lista de alimentos que são bons e baratos . Isso porque o feijão nada mais é do que uma leguminosa que possui ferro dentre outros nutrientes que fazem toda a diferença para a saúde.

Se o feijão já é barato por ser só, conte com uma promoção Atacadão para adquirir esse tipo de alimento com preço ainda mais baixo. Aproveite ainda com esse tipo de supermercado Atacadista que oferece várias marcas diferentes e escolha alguma que mais te agrada para nunca se esquecer desse alimento tão rico em nutrientes nas suas refeições.

Batata doce

A batata doce é um tubérculo doce que pode ser consumido cozido, assado regular ou até mesmo ralada é um produto rico em cálcio, potássio, fibras, vitamina A e C. Com esses tipos de informações já dá para perceber que a batata doce é um alimento muito bom e barato, dando para consumir todos os dias nas refeições sem ter que gastar muito.

Com esse tipo de opção, não dá para negar que tem como você comer de forma saudável gastando pouco. Esses são alguns exemplos de alimentos que você pode consumir gastando pouco e saindo bons para sua saúde, mais tarde do que existe uma lista muito maior que você pode investir assim que pisar em um mercado atacadista e que pode te surpreender.

Imagem de マサコ アーント por Pixabay