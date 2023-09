No Jogo da Paz, São José vence equipe master do Corinthians

Na segunda edição do Jogo da Paz, a equipe dos amigos do São José venceu o time master do Corinthians neste sábado (23), no estádio Martins Pereira, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Washington, Renato Santiago e Lucas BZK.

O objetivo do evento foi divulgar e incentivar o esporte entre as equipes de futebol da categoria master e também ajudar as entidades assistenciais da cidade com a arrecadação de gêneros alimentícios através do Fundo Social de Solidariedade. Os torcedores que compareceram ao Martins Pereira colaboraram com um quilo de alimento como ingresso solidário.

“É sempre importante ajudar. Mesmo não sendo corintiano fiz questão de comparecer. São jogadores que marcaram época”, disse o metalúrgico Lucas Dimas Almeida, 35 anos, que levou o filho Felipe, de 5 anos, ao jogo.

Os torcedores puderam acompanhar vários craques do Corinthians como Zenon, Wladimir, Ataliba, Nílson e João Paulo. Do lado do São José, estiveram presentes Renato Santiago, Fabião, o goleiro Charles, entre outros

Foto:Rodolfo Moreira

“Acho muito bacana esse tipo de evento. Muitas crianças aqui nem me viram jogar, mas me tratam com carinho, pedem fotos. Isso não tem preço”, disse o ex-centrovante do Timão, Dinei, um dos mais tietados por torcedores.

Para o garoto Antonio Abreu Dutra, de 7 anos, a partida teve um gostinho ainda mais especial, por ser a sua estreia nas arquibancadas. “Eu amei. Nunca tinha visto um jogo em estádio. Foi emocionante”, afirmou.

Calor

Antes de o jogo começar, o ex-atacante Ataliba já previa dificuldades diante do São José. “Eles são mais novos que a gente e o campo é bastante grande. Além disso, o calor também tá forte”, disse ele.

A partida teve início às 11h20 sob um forte calor em toda a região.