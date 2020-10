Reaproveitamento de alimentos é tema de live da COOP

Em tempos de orçamento restrito, o reaproveitamento ganha maior evidência na vida das pessoas, principalmente, quando o assunto é evitar desperdício de alimentos.

Reaproveitamento de alimentos

Com a preocupação de ressaltar a importância do consumo consciente, a Coop – Cooperativa de Consumo realizará nesta quinta-feira (15 de outubro), às 19 horas, uma live com o chef Marcelo Faria sobre reaproveitamento de alimentos.

O evento será veiculado por meio do Instagram @portalcoop e os internautas aprenderão com o renomado chef a fazer arroz doce picante e bolachinhas de espinafre para a festa de halloween. Ao final, a Coop presenteará dois participantes.

