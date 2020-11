Empresa de alimentação inova com mais sabor, variedade e muitas novidades

Marmitaria Refeições Na Medida aposta no gostinho da comida caseira!

Na hora do almoço ou jantar, o brasileiro não esconde: a comida caseira tem seu lugar. Prova disso é que a culinária tem sido uma forma de muitos driblarem o desemprego, fazendo crescer um mercado em potencial para este ano: o de marmitas. Entregues frescas ou congeladas, o número de vendedores de quentinhas teve um aumento de 134% no período entre 2014 e 2019, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Sempre inovando, e buscando alternativas criativas a empresa Marmitaria Refeições Na Medida,traz mais uma novidade. Agora, o cliente monta seu kit de marmitas para a semana toda e pode garantir suas principais refeições de maneira saudável.

A empresária da Marmitaria Refeições Na Medida, Marcela Daniel, comenta que as porções são destinadas a todas as ocasiões de consumo . “Uma aposta para atender famílias cada vez menores e o aumento do número de solteiros. Os consumidores vem buscando cada vez mais bem-estar , gerenciando os efeitos do estresse de uma vida acelerada e conectada”, completa.

Empresária da Marmitaria Refeições Na Medida, Marcela Daniel

Para fidelizar o cliente A Refeições Na Medida está oferecendo uma Incrível Promoção:

Na Compra de 20 refeições, GANHE uma linda térmica para levar suas refeições para onde quiser!

Para pedir as refeições delivery é só ligar no (12) 3943-4673 ou enviar uma mensagem para o número de whatsapp (12) 99604-7450.

Novidades você pode acompanhar no Instagram

@refeicoesnamedidaoficial