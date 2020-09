Dicas para fazer doces para casamento

De acordo com a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), o mercado de casamentos movimenta cerca de R$ 5 bilhões só em São Paulo, sendo uma das melhores áreas para investir se você trabalha com a produção de doces como pacote de bombom.

Diante desse mercado que pode oferecer muitos benefícios para vendedores de docinhos para casamento, selecionamos algumas dicas para você fazer a venda desses doces. Confira.

Importância da mesa de doces em casamentos

Uma das partes de uma festa de casamento que mais atrai os olhares é, sem dúvidas, a mesa de doces. Por esse motivo, é importante dar uma atenção especial a essa decoração admirada por muitos.

É nela que se encontram os mais diferentes tipos de doce, como os brigadeiros feitos com chocolate em pó, bombom e outros de acordo com a preferência dos noivos.

Para que a mesa de doces de um casamento fique perfeita, é essencial se atentar aos detalhes, principalmente na decoração dos docinhos e na qualidade do sabor. Ou seja, escolha bons fornecedores, que utilizam ingredientes como a barra de chocolate para derreter de melhor qualidade.

Tipos de doces

Como citado anteriormente, o mercado de casamento movimenta muito dinheiro, mas, para se destacar no ramo, é necessário que você saiba quais são os tipos de doces mais procurados pelos noivos. Pensando nisso, selecionamos os doces queridinhos em casamentos, confira:

Bem-casados

Os bem-casados são uma tradição em casamento há muitos anos, o docinho feito com a massa de pão de ló, de acordo com a tradição, deve ser servido no final da festa, um para cada convidado, desse modo, os noivos recebem sorte e prosperidade.

Doces gourmet

Os doces gourmet são tendências não só em festas de casamentos, mas em outras diversas comemorações. Esse tipo de doce possui uma qualidade maior em seus ingredientes, um exemplo disso é o chocolate em pó solúvel, o leite condensado e outros ingredientes que devem ter a melhor qualidade possível.

Além disso, esses docinhos possuem uma gama de sabores, incluindo paçoca, leite ninho, Oreo e Nutella, que conseguem encantar todos os convidados.

Chocolates finos

Os chocolates finos, que podem ser feitos com uma barra de chocolate branco ou preto da melhor qualidade, possuem lindos formatos e decoração.

Eles também podem ser recheados com nozes, castanhas ou amêndoas.

Para que seus docinhos sejam de grande qualidade, investir em profissionalização e bons ingredientes é primordial.

Como vender doces para festas de casamento?

Finalmente, para que você possa lucrar com a venda desses doces, é importante que você siga as seguintes dicas:

Invista em mais de uma opção de doces;

Faça uma boa divulgação de seu serviço, principalmente na internet;

Procure fechar parcerias com buffets;

Capriche na qualidade dos doces.

Uma última dica é: faça a compra do ingrediente em uma loja de atacado de balas e doces online, o preço dos ingredientes é mais acessível. Invista no mercado de casamentos e dê o primeiro passo a sua independência financeira.

Imagem de Natalie White por Pixabay