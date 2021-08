F1 GP de São Paulo tem nova data: 14 de novembro

A etapa brasileira da Fórmula 1 – o Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021 – será disputada nos dias 12, 13 e 14 de novembro, no autódromo de Interlagos. A mudança de data foi determinada pela FOM – Formula One Management, responsável pela organização do Campeonato de F1, como consequência de alterações na fase final do Mundial, depois do cancelamento das corridas da Austrália e do Japão por conta da pandemia global. Os ingressos adquiridos permanecerão válidos para a nova data. A organização do GP de São Paulo disponibilizará novos lotes de ingressos incluindo dois setores adicionais – “D” e “V” – a partir dessa segunda-feira, 30/08, ao meio-dia,



Agora, com o calendário modificado, o GP da Turquia passará para 10 de outubro (no lugar do Japão) e o México fará sua prova no dia 7 de novembro. Outras corridas serão confirmadas pela FOM em breve.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1

“Gostaria de agradecer os promotores do Brasil, do México e da Turquia pela paciência e flexibilidade e em breve daremos detalhes sobre as inclusões adicionais. Esta temporada está mostrando uma competição incrível nas pistas e isso é extremamente empolgante para nossos fãs ao redor do mundo e estamos ansiosos por seguirmos com essa intensidade nas próximas corridas”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, no comunicado oficial divulgado neste sábado, 28/08.

A programação da etapa brasileira começa na sexta, 12 de novembro, com o treino livre no período da manhã e o treino de classificação, à tarde, para estabelecer a ordem de largada para a “Sprint Race”, uma das três de todo o Campeonato. No sábado, 13/11, além do treino livre, haverá a “Sprint”, uma corrida curta, em 24 voltas, cujo resultado indicará a formação do grid de largada para o GP no domingo, 14/11.

Reabertura da venda de ingressos e novos setores disponíveis

Com o avanço da vacinação no país, o Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021 poderá receber mais público para assistir ao evento no autódromo de Interlagos, onde serão respeitados os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias para a ocasião do evento. Um novo lote de ingressos estará disponível a partir de 30 de agosto, ao meio-dia, para os cadastrados na lista de espera do site oficial do evento: f1saopaulo.com.br/fila-de-espera. No dia 3 de setembro a venda será estendida ao público em geral.

Além dos setores já divulgados nas etapas anteriores de vendas, mais duas arquibancadas serão abertas para a corrida: o Setor “D”, localizado no “S” do Senna, que contará com alimentação inclusa, e o Setor “V”, no final da Reta Oposta. Até o momento já foram realizadas três etapas de vendas e em todas os ingressos se esgotaram rapidamente. Este ano os ingressos para o F1 Heineken GP de São Paulo são comercializados pela Eventim, tiqueteira oficial do evento, pelo site eventim.com.br/f1saopaulo. Observamos que todos os ingressos estão sujeitos à disponibilidade e que o cadastro na lista de espera não garante o direito à compra.

Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021

Data: 12, 13 e 14 de novembro – Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo

F1 GP DE SÃO PAULO

Site oficial: www.f1saopaulo.com.br

Tiqueteira oficial: www.eventim.com.br – Reabertura de venda de ingressos a partir de 30/08 para inscritos na lista de espera do site oficial e a partir de 3/09 para público em geral.

Imagem de smellypumpy por Pixabay