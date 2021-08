Atual campeã Sul-Americana, a fisiculturista Estefânia Borges estreia na NPC

National Physique Committee (NPC) é a única organização amadora reconhecida pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB). Campeonato NPC Iron Games será neste sábado (7) em Imbituba, SC, e serve como classificatória para a 3ª edição do Mr. Olympia Brazil, que torna o atleta profissional.

Campeã Sul-Americana pela National Amateur Body-Builders Association NABBA WFF, considerada a mais antiga entidade representante do bodybuilding mundial, a gaúcha Estefânia Borges, moradora de Itajaí, fará a sua estreia na National Physique Committee (NPC), única organização amadora reconhecida pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB). A etapa regional NPC Iron Games ocorre em Imbituba, SC, no dia 7 de agosto.

Fisiculturismo

Estefânia subirá ao palco na Wellness, categoria mais feminina do fisiculturismo, que engloba atletas que têm coxas e glúteos volumosos, cintura fina, conservam o corpo feminino e exibem pouco percentual de gordura. Também avalia critérios como: formato e aparência muscular, estrutura harmônica em termos de forma e proporção, tom de pele, traje, postura, presença de palco e habilidade de posar.

“Estou feliz em migrar para uma federação que é a única que reconhece a categoria Wellness como profissional e que dá acesso ao maior campeonato do mundo, o Mister Olympia. É uma federação que reúne atletas de alto nível, o que me motiva ainda mais para chegar na competição com o melhor condicionamento possível”, explica a atleta.

National Physique Committee (NPC)

A etapa catarinense do campeonato NPC Iron Games serve como classificatória o Mr. Olympia Brazil. Trata-se de uma competição que desde 2018 tem uma etapa brasileira com atletas amadores, além de oferecer a premiação com o Pro Card, certificado que classifica os atletas como profissionais, e dar acesso à principal competição de fisiculturismo do mundo, que tem a cidade de Las Vegas (EUA) como sede: o Mr. Olympia.

Atleta Estefânia Borges

Estefânia Borges é natural de Bagé (RS) e moradora de Itajaí (SC). Treina musculação desde os 16 anos e começou a competir no final de 2019, na IFBB Pro League Santa Catarina na categoria wellness. Em pouco mais de um ano da sua estreia no esporte, em novembro de 2020, conquistou o troféu de campeã na categoria de até 1,63m e o troféu de campeã (campeã dos campeões). Nesse campeonato da NABBA WFF conquistou a vaga para disputar o Sul-Americano e também foi a vencedora. Para inspirar pessoas através do seu exemplo, Estefânia costuma postar o seu dia-a-dia de preparação nas redes sociais. No Instagram (@estefania.borgesatleta) é possível acompanhar os treinos, hábitos alimentares e a rotina do esporte.