Com clima de friozinho, confira 3 pratos quentes para harmonizar com vinhos

Em temperaturas mais baixas, um bom vinho pode se tornar uma excelente companhia

A estação mais fria do ano, que vai até o final de setembro, é um bom momento para apreciar vinhos, já que a bebida combina perfeitamente bem com o clima de friozinho. Além da bebida combinar bem com os dias frios ou chuvosos, durante as temperaturas mais baixas, os pratos quentes também são mais apreciados, ganhando espaço na mesa dos brasileiros. E, com uma boa harmonização, o vinho pode valorizar muito a comida — e vice-versa —, tornando a experiência à mesa mais especial e deliciosa.

O inverno pede por programações diferenciadas, como acender uma lareira, fazer um prato gostoso, abrir um bom vinho e curtir um filme no quentinho. Além disso, para quem gosta de regiões mais frias, conhecer novas cidades também é indicado para curtir a estação de um jeito diferente. Por isso, seja em casa ou em um tour no Vale dos Vinhedos, um dos principais destinos enoturísticos do país e muito atrativo no inverno, saber harmonizar comidas quentes com vinho é ótimo para ter um momento único e completo com o vinho em dias frios.

Pensando nisso, Eric Ferreira, fundador da Del Vino Wine Club, selecionou algumas dicas para contribuir para suas harmonizações. “Com a escolha do vinho ideal, é possível acentuar ainda mais os sabores, tanto da comida quanto da bebida”, pontua Ferreira. Confira abaixo a seleção do especialista com quatro pratos quentes e como combiná-los com vinhos:

Sopas e caldos: Sopa pode sim ser janta, inclusive uma ótima refeição quando bem combinada com vinhos, tudo vai depender da estrutura do caldo ou da sopa. Para caldos mais leves, produzidos à base de legumes, frango ou frutos do mar, é possível harmonizá-los com vinhos tintos suaves, brancos e até mesmo rosés mais intensos. Caldos mais encorpados, produzidos com bacon e calabresa, por exemplo, harmonizam melhor com os vinhos tintos.

Fondue: Prato romântico e muito pedido em dias frios, o fondue pode combinar bem com vinhos tintos mais secos e com boa acidez. Já o fondue de chocolate vai bem com vinhos mais suaves ou espumantes.

Massas: Outra boa opção de refeição no inverno são as massas. Contudo, a harmonização pode variar muito de acordo com os molhos utilizados junto com as massas. Molhos à base de tomates contribuem para uma melhor harmonização com vinhos tintos, enquanto molhos brancos podem combinar facilmente com vinho branco ou rosé.

Foto: Pexels