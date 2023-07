Quero Educação promove Hackathon em São José dos Campos para incentivar soluções inovadoras

Nos dias 19 e 20 de agosto, os participantes desta competição se organizarão em equipes e serão desafiados a desenvolver em apenas 24 horas um protótipo funcional de uma solução baseada em inteligência artificial, que gere impacto positivo na educação

A Quero Educação, uma das principais edtechs do Brasil, que atua com serviços e soluções para mais de 10 mil instituições de ensino em todo o País, anunciou a abertura das inscrições para o seu hackathon, denominado “Code in Quero – IA”. A competição de programação é voltada a estudantes de graduação e do ensino técnico, além de profissionais da área de tecnologia, como programadores e desenvolvedores de software e interessados.

Hackathon

De acordo com a Quero Educação, o objetivo deste hackathon é inspirar soluções tecnológicas que gerem impacto positivo na esfera educacional. Esperamos neste encontro o surgimento de grandes ideias que, direta ou indiretamente, resultem em melhorias tangíveis para o ecossistema educacional e beneficiem a vida das pessoas por meio da educação.

Com a temática “IA aplicada à Educação”, a competição deste ano está marcada para os dias 19 e 20 de agosto e deverá reunir centenas de participantes. As equipes terão 24 horas para desenvolver um protótipo funcional de uma solução inovadora com uso de inteligência artificial, com o intuito de democratizar e ampliar o acesso à educação, melhorar a qualidade do ensino ou reduzir os custos.

Os grandes vencedores da competição levarão para casa um PlayStation 5 (o equivalente a R$ 4.000,00 em prêmios para cada um). Já a equipe que figurar na segunda colocação, garantirá R$ 2 mil para cada integrante e a que ocupar a terceira colocação levará R$ 1 mil por participante. Interessados devem se inscrever pelo site até o dia 14 de julho.

Para saber mais e realizar a sua inscrição acesse:https://www.eventbrite.com/e/code-in-quero-2023-ia-tickets-667027195297?aff=oddtdtcreator

Evento: Hackaton da Quero Educação – Code In Quero 2023 – IA

Quando: De sábado (19 de agosto de 2023), às 13h00, até domingo (20 de agosto de 2023), às 19:30.

Onde: Quero Educação – Avenida São João, 1.900, Jardim Esplanada, São José dos Campos

Inscrições até o dia 14 de julho em: https://www.eventbrite.com/e/code-in-quero-2023-ia-tickets-667027195297?aff=oddtdtcreator

Quero Educação

Sobre a Quero Educação – A Quero Educação é uma das maiores edtechs do Brasil, com 10 anos de atuação em soluções para mais de 10 mil instituições de ensino em todo o País.

Ao facilitar o acesso a instituições de ensino superior em todo o Brasil, por meio do marketplace Quero Bolsa, oferece bolsas de estudo que podem chegar a 90% de desconto. A Quero já transformou a vida de mais de 1 milhão de estudantes.

A empresa é considerada uma das 100 edtechs mais promissoras da América Latina pela HolonIQ, uma das 50 startups de maior impacto na América Latina pela WEF (Fórum Econômico Mundial) e uma das 40 empresas Endeavor do Mundo. Com o objetivo de facilitar o acesso ao ensino superior, chamou a atenção e os investimentos de grandes aceleradoras de startups como a Y Combinator, a Endeavor e a G2D Investimentos.



Com a Quero Educação, os estudantes encontram a melhor opção de estudo, de acordo com o curso certo, preço que pode pagar, localidade e modalidade desejados. Além da Quero Bolsa, possui os marketplaces Melhor Escola, Guia da Carreira, Mundo Vestibular, Descubra o Mundo e Ead.com.br. Conheça algumas das histórias transformadas pela Quero aqui.