Evento gratuito aborda tendências em tecnologia, sustentabilidade e produtividade

ERP Experience acontece no dia 02 de agosto, online e presencial em São José dos Campos, São Paulo

Obter eficiência operacional faz parte do objetivo de toda organização. Mas, para este propósito, é importante conhecer estratégias eficazes que auxiliem nessa jornada. Pensando nisso, o ERP Experience 2023 traz o tema: “Empresas inteligentes: unindo tecnologia, sustentabilidade e alta produtividade”. O evento, promovido pela SPS, consultoria especializada no desenvolvimento de tecnologias e parceira SAP, acontece no dia 02 de agosto, a partir das 9h. A edição deste ano será realizada no formato online e presencial, em São José dos Campos, São Paulo, e contará com a participação de Marcos Piangers, especialista em inovação, criatividade e novas tecnologias, que soma mais de 500 mil cópias de livros vendidos no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos.

As empresas inteligentes são aquelas que utilizam tecnologias inovadoras para obterem resultados com velocidade e economia. Em meio aos avanços da transformação digital, vemos crescer também, de forma latente, a atenção das organizações acerca da importância da sustentabilidade, impactadas pelo conceito de ESG. Contudo, unificar ambos os aspectos e, ainda assim, manter elevada a produtividade, certamente, não é uma tarefa simples – tornando necessária a aquisição de cada vez mais conhecimento.

Diante disso, o ERP Experience foi criado para fomentar as discussões mais relevantes para as empresas no mundo. Para Milton Ribeiro, CEO da SPS, a edição deste ano vem ao encontro do atual cenário. “Novas tendências surgem a todo instante, sendo algo que reforça a necessidade de se manterem atualizadas frente à essa nova realidade que vemos ser construída. Durante o encontro, teremos a oportunidade de obter uma troca intensa de conhecimento que irá ajudar as empresas a se tornarem mais inteligentes, tecnológicas, sustentáveis e produtivas”, enfatiza.

A edição deste ano contará com a participação de convidados importantes para este tema. Além de Marcos Piangers, que ministrar a palestra: “Inovação, criatividade e tecnologia: Uma espiada no futuro”, haverá também uma mesa redonda formada por diretores e sócios da SPS Group, como os fundadores Milton Ribeiro e Rogério Capucho, e o representante da Mobensani, cliente da empresa. A finalização será por conta de Roberto Arruda, representante da Sky.Solutions, com a palestra: “Gestão e eficiência em meio aos desafios do cenário atual”.

O ERP Experience tem como público-alvo todos os profissionais de empresas que buscam por inovação, principalmente aqueles que querem estar por dentro das tendências tecnológicas, utilizam ou pretendem implantar um ERP, visando obter um crescimento saudável e acelerado a partir do uso de recursos tecnológicos. “A base de toda transformação e uso eficiente da tecnologia é o conhecimento. Por isso, para nós, é gratificante realizarmos mais uma edição do ERP Experience e, desta vez, de forma presencial, ampliando a nossa conexão com empresas interessadas no tema”, finaliza o CEO.

As vagas são limitadas e gratuitas. Os interessados tanto para a versão presencial quanto online devem se inscrever no site: https://spsconsultoria.com.br/erp-experience-2023/

ERP Experience

Dia 02 de agosto, às 9h

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos – Av. Doutor Altino Bondesan, 500 – Distrito de Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP

Inscrições em: https://spsconsultoria.com.br/erp-experience-2023/

Sobre a SPS Group:

Localizada em São José dos Campos (SP), a SPS Group atua há 10 anos no mercado ERP, desenvolvendo tecnologias e soluções inteligentes de gestão empresarial. Parceira SAP Gold Partner e eleita a melhor consultoria SAP Business One da América Latina em 2022, além de oferecer as soluções do portfólio SAP, também desenvolve internamente extensões tecnológicas adicionais ao B1, com vasto know-how para atendimento de pequenas e médias empresas dos mais diversos setores da economia como indústria, distribuição, franquias e serviços. E, para as grandes operações, oferece a solução SAP S/4 HANA, que permite que as empresas operem de forma inteligente, com processamentos em tempo real, modelos de dados simplificados, automação, Machine Learning, análises preditivas e muito mais. A empresa conta com 146 colaboradores que estão divididos entre as unidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Londrina, Caxias do Sul e Manaus todos os consultores especialistas são certificados pela SAP, e já soma mais de 160 clientes em todo território nacional e internacional.