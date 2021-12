Como criar uma loja online de produtos personalizados

Um estudo da Dessault Systèmes mostra que os clientes desejam produtos cada vez mais exclusivos. 83% dos entrevistados aguardam itens ou serviços que atendam as necessidades deles.

A expectativa por produtos personalizados é tão grande que os clientes pretendem investir em média até 25,3% a mais por itens exclusivos. Por isso, investir nesse tipo de área é uma ótima saída para fugir da crise ou aumentar o faturamento da família.

No entanto, antes de criar uma loja online de produtos personalizados, é fundamental ter atenção com diversos detalhes, como: construção do portfólio, escolha da plataforma, plano de negócios, entre outros.

Plano de negócios

Desenvolver um plano de negócio é uma das primeiras ações que o dono de uma loja virtual precisa se preocupar. O documento ajuda a descobrir as necessidades da empresa e quais são os recursos essenciais para colocá-la em prática.

Com o plano de negócio, você consegue ter uma ideia melhor sobre o seu público-alvo, quais são as empresas concorrentes do empreendimento, quais são as estratégias de marketing mais indicadas, entre outros detalhes.

Produtos

Uma dica interessante é manter o foco em um certo segmento. Você pode trabalhar com produtos simples ou que fazem parte da rotina. Dentre os mais comuns, encontram-se: canecas, chaveiros, camisetas, ou até mesmo almofadas, scrapbooks e calendários.

Aqui, não há uma verdade absoluta. É possível vender um produto ou mais itens. No entanto, busque segmentar para garantir um diferencial competitivo no mercado.

Você precisa escolher ainda como pretende atuar nesse mercado: por encomenda, com a comercialização de itens já personalizados ou se eles serão desenvolvidos depois da confirmação da compra.

Esse detalhe precisa ser escolhido com cuidado, antes mesmo de tirar a ideia da sua loja virtual do papel.

Logística

A logística não pode ser ignorada quando falamos sobre a construção de uma loja virtual. Por isso, você precisa conhecer quais são os recursos disponíveis no mercado. Os mais comuns são: transportadoras, correios, motoboys, entre outros.

Para evitar futuros problemas, recomendamos trabalhar com, pelo menos, duas opções. Optar por uma única alternativa não é indicado, uma vez que ela pode ter imprevistos e prejudicar as suas entregas.

No mercado de brindes personalizados, as entregas agendadas são ótimas saídas para reduzir os gastos com logística. Quando a sua empresa consegue agendar um pedido, ela pode conseguir valores mais baixos com o frete. Assim, todo mundo sai ganhando: o e-commerce e o cliente.

O frete alto é um dos principais motivos pelos quais os consumidores desistem de um pedido online, de acordo com diversos estudos compartilhados na mídia. Então, pense com cuidado nesse detalhe para atrair cada vez mais consumidores.

Plataforma

Trata-se do sistema central da sua loja. Você deve estudar todos os detalhes, as principais características, o diferencial de cada opção, entre outras questões. É importante analisar não só o preço, mas também a qualidade da tecnologia.

Quando um empreendedor pretende abrir um negócio físico, ele precisa analisar diversos pontos, entre os quais: volume de tráfego, local para estacionar, nível de ruído, segurança e acessibilidade. A junção desses elementos ajuda a atrair e manter os consumidores.

A mesma preocupação deve ser levada em conta quando falamos sobre uma plataforma para o e-commerce. É preciso avaliar itens, como: responsividade do layout, funcionalidades, possibilidade de customização, segurança, experiência do cliente, integração com ferramentas e formas de pagamento.

Após descobrir como criar uma loja online de produtos personalizados, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações que impactam no sucesso do seu negócio.