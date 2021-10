Vai fazer o ENEM 2021? Conheça os assuntos mais recorrentes e os temas que podem ser abordados!

Quanto mais perto o ENEM 2021 fica, maior se torna a ansiedade durante os estudos. Afinal, é muita matéria para estudar e revisar até o dia da prova. Porém, e se você conseguisse saber os assuntos que caem no ENEM?

Bem, isso não é possível inteiramente, já que não há vazamento das questões que caem na prova. Porém, há certos assuntos que acabam sendo tradicionais no vestibular, então resolver simulados para o ENEM e focar neles pode lhe ajudar a se sair melhor.

Quais são esses assuntos comuns nas matérias do ENEM 2021? Prossiga com a leitura do artigo e saiba agora!

“A preparação para a prova do ENEM é essencial para que se saia melhor nos dois dias de prova durante a semana.”

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se trata de uma prova com 180 questões, que se dividem em dois dias de prova. A prova do ENEM ocorre em dois fins de semana diferentes, cada qual com 90 questões.

As matérias do ENEM 2021 são distribuídas em cinco áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias com 45 questões;

com 45 questões; Ciências da Natureza e suas Tecnologias com 45 questões;

com 45 questões; Ciências Humanas e suas Tecnologias com 45 questões;

com 45 questões; Matemática e suas Tecnologias com 45 questões;

com 45 questões; Redação dissertativa-argumentativa, que vale 1000 pontos na contagem final da prova.

E quais são os assuntos que caem no ENEM dentro dessas áreas? Vamos ver isso por partes!

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias acaba englobando as seguintes matérias:

Língua Portuguesa e Literatura;

Interpretação de Texto;

Educação Física;

Artes.

Vamos focar nos dois primeiros, que são os mais relevantes na prova!

Tendências contemporâneas (28%); Estrutura e formação das palavras (21%); Pontuação (10%); Classe das palavras, verbos e conceitos básicos da literatura (todos 7%); Origens do Realismo/Realismo Machadiano (4%).

Na interpretação de texto, é comum:

Aspectos do texto (31%); Análise dos tipos de texto (19%); Análise das categorias de mundo, como pessoa, espaço e tempo (14%); Funções da linguagem (13%); Narrativa (9%).

Dentro das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, são abordadas as seguintes matérias:

Biologia ;

; Química ;

; Física.

Vamos ver os assuntos do ENEM nos três!

Sistema imunitário (9,9%); Ecossistema (8,5%); Principais fundamentos da ecologia (8,5%); DNA/RNA, genética e hematologia (todos com 5,6%); Angiosperma, proteínas e enzimas (4,2%).

Ligações químicas (13,4%); Reações orgânicas (11%); Compostos orgânicos (9,8%); Eletroquímica, leis ponderais e estequiometria (todos 8,5%); Soluções químicas (7,3%).

Acústica (11%); Energia, trabalho e potência e resistores (ambos com 8,2%); Calorimetria, impulso e introdução à óptica geométrica (todos com 5,5%); Atrito, forças magnéticas, gases, geradores, receptores, capacitores, interferência e refração (todos com 4,1%); Equilíbrio, hidrostática, óptica, movimento circular, mudanças de estado e ondas periódicas (todos com 2,7%).

Dentro das Ciências Humanas e suas Tecnologias, se encontram as seguintes matérias do ENEM 2021:

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Os assuntos que mais caem no ENEM em história são:

2ª Guerra Mundial e os seus efeitos (13,6%); 2º reinado e governos pós-ditadura militar (ambos 12,3%); Era Vargas (11,1%); República Velha (9,9%); Baixa Idade Média (8,6%).

Já em geografia, os assuntos do ENEM são:

Meio ambiente (15,5%); Climatologia e urbanização (ambos 10,4%); Globalização (9,1%); Cartografia, geografia agrária e indústria (todos 6,5%); Demografia e ordem mundial (ambos 5,2%).

Já na filosofia, as questões do ENEM costumam abordar:

Escola helenística e racionalismo moderno (ambos 18,8%); Escola sofística, Sócrates e Platão (12,5%); Filosofia contemporânea (12,4%); Escola filosófica de Frankfurt (9,4%); Filosofia medieval, idealismo alemão e renascimento (todos 6,3%).

Na prova do ENEM, a sociologia costuma abordar os seguintes assuntos:

Sociologia contemporânea (28,6%); Cidadania, cultura e educação e política, poder e Estados (todos 14,3%); Capitalismo, economia e sociedade e indústria cultural (todos 7,1%); Max Weber e mundo globalizado (ambos 3,6%).

Diferente de outras áreas, a Matemática e suas Tecnologias apresenta apenas a própria matemática como sua matéria. Dessa forma, é fácil de identificar os assuntos que mais caem no ENEM em matemática.

Os assuntos que mais caem no ENEM em matemática são:

Problemas de 1º e 2º grau (17%); Grandezas proporcionais (14%); Porcentagem (11%); Funções, noções básicas de estatística e probabilidade (todos com 6%); Figuras planas e polígonos (5%).

Para estudar para o ENEM, não basta apenas saber as questões do ENEM que mais caem. É importante também organizar os seus estudos e seguir algumas dicas para a prova:

Monte a programação de estudos de cada matéria;

Busque por provas antigas;

Treine a sua capacidade de escrever redações;

Acompanhe as atualidades do mundo;

Comece a resolver simulados para o ENEM.

Agora que sabe o que mais tem chance de cair no ENEM 2021, comece a estudar com mais afinco e mais foco!

