Samba da Preta esquenta o fim de semana com samba e pagode no Poema Café

O fim de semana promete muita música de qualidade no Poema Café, em Jacareí. Para os amantes do samba e pagode, a atração será o “Samba da Preta” que se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 19h.

Além de sucessos nacionais, a banda também apresentará músicas autorais, como o hit “Pix”. Para animar ainda mais e contribuir na diversão do público, o Poema Café, que já é conhecido por seus drinks especiais, preparou uma promoção: caipirinha em dobro à noite toda.

Poema Café

A entrada custa R$ 20,00 e pode ser adquirida antecipadamente pelo WhatsApp (12) 9 8876-8386 ou no próprio Poema Café, que está localizado na Avenida Major Acácio Ferreira, nº 722, Centro.

Conheça o Poema Café

Há quatro anos, o Poema Café é o lugar ideal para quem busca curtir um espaço aconchegante recheado de atrações culturais, visuais e gastronômicas. Entre os destaques estão as comidas artesanais e drinks com infusão de chás e frutas naturais. Sobremesas especiais também fazem parte do cardápio.Além das apresentações musicais que acontecem semanalmente e atendem todos os gêneros, o público que ama cantar se sente em casa com o karaokê, pedida certeira para reunir amigos e familiares. O amplo espaço possui área kids e é ideal para promover feiras e eventos, como casamentos e aniversários.

“Samba da Preta”