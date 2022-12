Quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022: principais desafios e favoritos para vencer a Copa do Mundo

Depois de vários jogos nos grupos que trouxeram muitas surpresas, os resultados destes jogos do Mundial parecem ter travado e restabelecido uma tendência estatística mais linear, que respeita o valor das odds, basta olhar para as apostas mundiais agende com a Betfair para perceber que apenas os favoritos estão avançando no sorteio.

Pena para o Japão, que fez uma Copa do Mundo digna do desenho animado imaginário de Holly e Benji ou Capitão Tsubasa, como preferirem, mesmo que abundam as analogias com o desenho animado dos anos 80, não podemos esquecer que o Japão vence Espanha e Alemanha, mesmo contra a Croácia (Vice-Campeã do Mundo) foi direto a toda velocidade até os pênaltis, chegando a abrir o placar nos 90 minutos regulares.

Aqui estão os melhores jogos das quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022.

Croácia – Brasil: partida de tração verona

Este não parece um jogo de alto nível mas é mesmo difícil de interpretar, porque os devastadores Verdeoro neste Mundial desafiam os Vice-Campeões do Mundo da Rússia 2018, num jogo dos quartos-de-final que promete uma avalanche de golos. No entanto, as casas de apostas continuam cautelosas, oferecendo o Over 2.5 cotado a 1.8 e o Under a 1.9.

A vitória da Croácia está cotada a 8, o empate a 4.5 e a vitória do Brasil está cotada a 1.36, numa partida que poderia facilmente terminar em X + Over 2.5 cotada a 18.

Holanda – Argentina: Messi vai arrastar a Alviceleste

Em comparação com o jogo anterior, estamos diante de um confronto muito intrigante, pois as duas seleções já se enfrentaram 7 vezes, a primeira em 1974 mas nunca no período de 1978 a 1998.

A Argentina nunca venceu a Holanda nestas partidas, na Copa do Mundo de 1970, a Laranja eliminou a Alviceleste com um estrondoso 4 a 0. As odds bastante equilibradas favorecem a Argentina, neste caso, o 2 listado em 2,15 pode representar o mais fiel interpretação ao resultado final.

Inglaterra – França: favoritos dos Les Bleus

Esta é a verdadeira grande partida das quartas-de-final, as chances Inglaterra-França estão quase perfeitamente equilibradas, com as chances dos vice-campeões da Euro 2020 em 3, assim como um empate, enquanto os atuais campeões mundiais têm chances de 2,3.

A leitura da casa de aposta 20Bet login sobre o símbolo Under 2.5 favorecido em 1.7 sobre o Over 2.5 cotado em 2 é perfeita, esta será uma corrida entre espaços estreitos, onde o 0 – 0 (resultado final cotado a 9) dominará a maior parte das combinações.

Esta partida provavelmente terminará em prorrogação ou pênaltis, ainda resta saber se o esquema tático implantado em campo será mais ofensivo ou defensivo, apenas os dois treinadores poderão responder a isso com a lista de oficiais formações.

O perigo para os ingleses é sofrer um gol nos últimos minutos do tempo regulamentar, neste caso, o 0 a 1, cotado aos 8, pode revelar-se uma correta interpretação da partida.

Foto de Andrew Taylor: https://www.pexels.com/pt-br/foto/acao-atividade-movimento-batalha-4058956/