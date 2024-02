Nesta noite de quarta-feira (07/02),no estádio Martins Pereira, o São José EC goleou o Juventus e venceu por 5 a 0, continuando invicto e na liderança, com 17 pontos, deixando o adversário no 11º lugar, com sete. Os gols foram marcados por João Gabriel, Serafim, duas vezes, Jackson e Luã Lúcio, sendo quatro no segundo tempo.

