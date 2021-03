Atleta joseense de wrestling conquista o bronze na Itália

A atleta joseense Lais Nunes conquistou nesta sexta-feira (5), a medalha de bronze do Ranking Series Matteo Pellicone de wrestling, que prossegue até domingo (7) em Roma, na Itália. A competição reúne os principais atletas do wrestling mundial e faz parte do grupo de torneios que vai ajudar a definir os cabeças de chave nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.





Para alcançar essa conquista, Laís disputou cinco lutas na categoria até 62kg. Venceu as três primeiras contra Jéssica Brouillette (Canadá) por 10×0, Irina Kuznetsova (Kazaquistao) por 11×0 e Elena Esposito (Itália) por 10×0.

Na semifinal, perdeu para a húngara Marianna Sastin por 4×2, mas ganhou a disputa pelo bronze contra a mesma adversária da segunda luta, Irina Kuznetsova (Kazaquistao) por 6×1.

Neste sábado (6) será a vez da outra joseense iniciar sua participação no torneio, Kamila Barbosa, na categoria até 50kg. A seleção nacional, que é dirigida pelo técnico de São José, o cubano Nisdany Perez, tem mais duas representantes na disputa, Aline Silva e Giullia Penalber.

Kamila e Lais fazem parte da equipe de alto rendimento São José Wrestling, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e da LIF (Lei de Incentivos Fiscais).

Após a série de torneios na Europa, elas voltam a competir nos dias 13 e 14 de março, juntamente com outros 21 atletas joseenses no Campeonato Brasileiro Sênior, previsto para acontecer no Rio de Janeiro.

A atleta joseense Lais Nunes (à dir) durante a luta contra a canadense Jéssica Brouillette no torneio Matteo Pellicone – Foto: Divulgação