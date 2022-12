Qual é o sistema de irrigação mais eficiente?

A irrigação é o principal meio através do qual a natureza respira em momentos de grande estiagem. Até mesmo em grandes centros urbanos, a irrigação preserva a vida em jardins e outras reservas naturais agrícolas ou no próprio agronegócio. Sem ela, não haveria colheitas suficientes. Saiba mais.

A irrigação é tão importante para a natureza quanto para os seres humanos é crucial tomar água sempre. É uma das primeiras preocupações de quem pensa em cultivar qualquer alimento no campo.

A irrigação é o processo de “regar” as plantas e a lavoura quando não há chuvas suficientes para isso. Tal processo de irrigação só pode ocorrer por meio de uma bomba, que se trata de uma máquina pressurizadora de líquido.

Essa máquina faz com que a água armazenada em um reservatório artificial (caixa d’água) ou natural (açude) seja bombeada com força para os sistemas que regam as plantações e jardins. Com isso, reduz-se as perdas no campo durante as colheitas, principalmente nas épocas em que o clima não favorece.

O que é necessário para um bom sistema de irrigação?

Para um bom sistema de irrigação são necessários dois itens:

Sistema hidráulico adequado

Conhecimento científico sobre a plantação ou jardim

Conhecimento

É preciso entender como proporcionar a irrigação no momento e quantidade adequada conforme o tipo de planta que se cultiva.

A análise ambiental do local também faz jus a uma colheita de qualidade ou uma planta que salta aos olhos de tanta beleza.

Se o solo estiver úmido sempre que necessário, não só a plantas se desenvolvem melhor como muitas outras nascem e ganham destaque.

Sistema

Um sistema de irrigação é composto por seis equipamentos essenciais:

bomba de água;

canos e sistemas de transporte de água;

unidade de tratamento da água;

unidade de controle ou automação;

unidade de aplicação ou distribuição de água, e

unidade de drenagem ou reuso da água.

Quais são os tipos de irrigação?

Existem 3 tipos de irrigação bastante usados e algumas são evidentemente maios eficientes que os outros.

Gotejamento

Pivô

Aspersão

Cada tipo de lavoura ou jardim tem um sistema mais adequado de irrigação, levando em consideração os estudos ambientais aplicados ao local, bem como o tipo de clima e períodos propensos de chuva.

Por isso, é importante estudar com engenheiros e especialistas o tipo de sistema mais adequado para proporcionar o melhor cultivo.

Segundo pesquisa da Embrapa, por exemplo, a irrigação por gotejamento chega a elevar 95% de eficiência do cultivo, conforme seu plantio e localidade. Outros sistemas como o de pivô, oferecem uma eficiência de 85% enquanto o de aspersão, proporciona 75% de sucesso.

Vamos entender cada um deles?

Gotejamento

Através de tubos espalhados e instalados no solo, a distribuição de água é feita gota a gota direto na raiz das plantas, nos momentos e na quantidade certa. Também permite a chamada nutrirrigação inteligente, que inclui fertilizantes na irrigação, aumentando a produtividade no campo.

Pivô

Por meio da tubulação aérea em um sistema suspenso, a estrutura se movimenta controlada por computador ou por sistema hidráulico e projeta a água para toda a área em que circula por cima.

Aspersão

Um dos mais conhecidos. Por meio da pressão de água, a tubulação espalhada e instalada no solo jorra jatos de água com alta pressão para todos os lados do cultivo, que voam pelo ar em todas as direções, hidratando as plantas.

Tal qual uma chuva artificial. Muito utilizado também em jardins, praças e parques.

A irrigação é parte fundamental de todo cultivo, seja um jardim ou uma plantação com objetivos maiores. Escolher no entanto o tipo certo de irrigação, sua forma e aplicar conforme os conhecimentos do campo, é tão fundamental quanto para o seu sucesso.

Com um retorno garantido.

Imagem de Ria por Pixabay