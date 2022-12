The Town 2023: Organização anuncia momento mágico que vai entrar para a história do festival

Se em 1985 o Rock in Rio iluminou o público, em 2023 é o público que vai iluminar The Town. E, assim como na época, Ney Matogrosso fará parte deste grande momento — um espetáculo no qual 100 mil pulseiras, 1.000m2 de telões de LED, mais de 6.300 spots de luz e fogos de artifício vão conectar toda a Cidade da Música e criar um espetáculo inesquecível para todo o público presente

Faltando cerca de nove meses para a abertura dos portões, The Town, o novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, anuncia um momento único e mágico, que vai entrar para a história ao entregar para a plateia a tarefa de iluminar o festival, criando uma experiência inesquecível. Será um espetáculo que vai sincronizar luz, música, fogos de artifício e transmissão ao vivo nos telões vai parar a nova Cidade da Música e o público vai se arrepiar com um momento emblemático e que se conecta diretamente com a origem de tudo, em 1985 na abertura dos portões do Rock in Rio. É o The Town fazendo história e gerando memória para os fãs que habitam este novo festival. Quem viver o dia 02 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, jamais se esquecerá.

Rock in Rio



O Rock in Rio de 1985 entrou para a história ao trazer grandes nomes da música nacional e internacional, colocando o país na rota das turnês internacionais. Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio e The Town, se emociona ao relembrar a estreia do Rock in Rio, no dia 11 de janeiro de 1985. “Foi o início de um sonho que já remonta quase 38 anos de história. Tudo que vivemos naquela época tem um lugar especial guardado na minha memória e no meu coração. Sinto como se estivesse vivendo tudo novamente, ao planejar e construir um novo festival do zero, com a diferença de que hoje temos uma expertise que antes não tínhamos. Só posso agradecer a toda minha equipe por embarcar em mais um sonho ao meu lado. Ao criar esse show, esse momento, esse espetáculo, estamos relembrando e homenageando o maior festival de música e entretenimento do mundo, como tudo começou”.

Roberta Medina

Roberta Medina, filha de Roberto e vice-presidente executiva de Rock in Rio e The Town, relembra que era apenas uma criança no primeiro Rock in Rio e afirma que, hoje, o que a motiva a embarcar no sonho de The Town é poder dizer “eu estava lá quando tudo começou”. “Eu tinha sete anos no primeiro Rock in Rio e lembro muito pouco de tudo que aconteceu. Agora, 38 anos depois, poder fazer parte da primeira edição do The Town e, daqui a outros 38 anos, poder dizer que estava lá tem um gostinho especial. Primeira edição é sempre a primeira edição! E nós estamos criando, com toda expertise do Rock in Rio, uma nova marca brasileira para dar uma cara nova ao mundo do entretenimento, para mostrar São Paulo para o Brasil e para o mundo com toda qualidade do trabalho que a gente faz, qualidade de equipe que temos e reverberando mensagens que são super relevantes não só para o Brasil como para o mundo. Isso é um grande privilégio”.

The Town

No The Town não vai ser diferente e a plateia também terá um novo momento único e mágico, para nunca mais esquecer. É que, se o Rock in Rio foi o primeiro festival a iluminar o público, em The Town o público que vai iluminar o festival. Serão distribuídas 100 mil pulseiras de LED na abertura dos portões para que os fãs participem ativamente deste momento, sendo o centro da experiência, que contará com uma atmosfera similar à trazida pelo Coldplay, no penúltimo dia de Rock in Rio 2022. A tradicional pulseira que brilha no ritmo de cada faixa da banda projeta uma atmosfera única de tirar o fôlego. O dispositivo funciona por meio de uma tecnologia chamada Xylobands, que consiste em um software instalado num computador e ligado a uma caixa de transmissão de ondas, que acionam a sequência de cores ordenada pelo programa, de acordo com o ritmo da música. As pulseiras, feitas de plástico criado a partir de plantas, são controladas à distância por radiofrequência e podem ser recicladas após o uso.

O momento será um espetáculo que vai acontecer no intervalo do segundo para o terceiro show do Palco Skyline, e terá duração de 10 minutos. Todas as luzes da Cidade da Música se apagarão e apenas os palcos estarão acesos, com direcional de 6.300 spots de luz (2 milhões de Watts de potência), conectando cada pessoa que estiver no festival, não importando a sua localização na venue. O consagrado artista Ney Matogrosso é a atração convidada para reviver este momento nostálgico, cantando o sucesso “América do Sul”, apresentado na abertura do Rock in Rio, em 1985, inaugurando o Palco Mundo. Diante de um público de centenas de milhares de pessoas, o cantor entoou versos que diziam “Deixa viver esses campos molhados de suor, esse orgulho latino em cada olhar, esse canto e essa aurora tropical”, em um momento de grito de liberdade após anos de ditadura militar e de demonstração de orgulho à pátria.

Ney Matogrosso

Com mais de 45 anos de carreira, Ney Matogrosso é reconhecido por sua voz marcante, movimentos cheios de personalidades e figurinos extravagantes. O artista é considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz do Brasil de todos os tempos e cantor de clássicos como “Poema” e “Sangue Latino”. Ney foi o primeiro artista a se apresentar no Rock in Rio de 1985, e também cantou no Palco Sunset em 2017 junto com Nação Zumbi e na edição lusitana do festival em 2022, no palco Galp Music Valley. Ele também subiu ao Palco Mundo em 2015 para uma participação especial no “Tributo a Cazuza”, tema do show de abertura do primeiro dia do festival naquele ano. Um dos artistas mais emblemáticos, notáveis e performáticos do Brasil fará parte de um momento em The Town que colocará, mais uma vez, o Brasil no centro da música mundial.

O diretor artístico Zé Ricardo, responsável pela construção da cerimônia, explica que a proposta de colocar a plateia como foco central do momento não é uma novidade para os organizadores. “Para o Rock in Rio, a plateia sempre foi a alma do espetáculo e, a partir da primeira edição, em 1985, os fãs passaram de meros espectadores para grandes protagonistas de momentos que ficaram marcados para sempre. Mais de 37 anos depois, a iluminação continua a ter papel principal no festival e, para a primeira edição de The Town, estamos preparando um espetáculo de luzes, ritmos, fogos e muita tecnologia que estarão sincronizados e serão transmitidos para todos os telões. Vamos construir uma nova história com o público como protagonista mais uma vez”.

O britânico Terry Cook, Light Designer do Rock in Rio e, agora, de The Town, explica que os jogos de luzes durante uma apresentação ajudam a criar momentos que marcam o público, geram memórias, criando ambientes para que os artistas e a plateia estejam em sinergia e tenham a melhor experiência possível. “Estou muito feliz em poder participar ativamente desse momento que será histórico para a cidade de São Paulo e, consequentemente, para o país. Para criar esse espetáculo, estamos trabalhando com a ativação simultânea de 1.000 m2 de LED, correspondente a soma de todos os telões dos palcos, e 6.300 spots de luz que iluminam os palcos e a plateia, sincronizados com a batida da música que o Ney Matogrosso vai apresentar, além de total sincronização com os fogos de artifício. A cereja do bolo será adicionada com as 100 mil pulseiras que estarão distribuídas por toda a plateia e que nos ajudará a criar uma estrutura cinematográfica que vai impactar o público no primeiro dia de festival e quem estiver conosco terá uma noite que jamais esquecerão”, garante.

Esse será o segundo espetáculo Originals produzido pelos organizadores do Rock in Rio, a empresa Rock World — o primeiro foi o musical Uirapuru, na edição deste ano do Rock in Rio. The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Iza e Criolo como atrações confirmadas.

The Town já nasce gigante

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, The Town estreia na grande metrópole no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em uma área de 350 mil m2, que será totalmente renovada. O novo festival já se posiciona como um evento de grande relevância, não apenas para a capital paulista, como também para todo o Brasil e já soma mais de 215 mil seguidores em suas redes sociais, lançadas há poucos meses.



A primeira edição do novo festival já ganhou duas músicas-tema, gravadas nas vozes de Iza e Criolo. A primeira, considerada o grande hino do evento, tem interpretação de Iza, com a participação do baterista da banda Sepultura, Eloy Casagrande, e de uma orquestra comandada pelo maestro Eduardo Souto Neto. Já a segunda, um trap em homenagem a arte e cultura da capital, foi gravada pelo rapper Criolo em uma colaboração inédita com a Iza e o diretor artístico Zé Ricardo. Ambos os cantores já estão confirmados no line-up do festival.

Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, a Cidade da Música contará com cinco palcos, onde o público poderá imergir em novas e inesquecíveis experiências. Com cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana e apresentando uma diversidade única de ritmo e união de tribos, The Town chega a São Paulo com apoio, força e empoderamento de gente grande. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$1.7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

De olho no festival

Faltando pouco mais de nove meses para a primeira edição, o evento já tem atraído a atenção de diversas marcas. The Town conta com patrocinadores e apoiadores de peso como Itaú, Americanas, Porto, Vivo e Riachuelo – patrocinadores oficiais; a Red Bull, a Movida, a Estácio e a LATAM entram como apoiadores do evento; e os jornais Estado de São Paulo, O Globo e a Folha de São Paulo, a Eletromidia e FLIX como media partner. As marcas Itaú, Riachuelo, Seara, Americanas e Vivo também estão fechadas como patrocinadoras para duas edições de The Town.



Heineken

The Town tem, ainda, a Heineken como patrocinadora Master, bem como os parceiros de transmissão: TV Globo, Multishow e Globoplay, as rádios 89FM, Rede Mix com as rádios Mix FM 102.1, Rio de Janeiro e Mix FM 106.3, São Paulo.

Uma Cidade que não dorme: The Town oferece entretenimento para todos

Inspirado nos prédios emblemáticos de São Paulo, o palco ‘Skyline’ é o maior palco do evento e é também onde receberá os maiores artistas do mundo, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento. Com inspiração na arte urbana da selva de pedras, o palco ‘The One’ contará comconteúdo exclusivo do festival, através de encontros e apresentações produzidas sob medida. As bandas consagradas e novos artistas devem consolidar o tom de diversidade de ritmos em shows únicos e inesquecíveis.



Desembarcando do Rio para São Paulo, o ‘New Dance Order’ será o palco dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass, trap, EDM e outros beats eletrônicos. The Town também contará com mais um espaço para lá de especial – a ‘São Paulo Square’, palco inspirado na região em que a Cidade foi fundada. Ali, se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz, embalados ao ritmo de muito jazz e blues.

A homenagem à capital não para por aí. O festival também traz para o público os antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo. O palco ‘Factory’ trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da metrópole.

Para completar, ao melhor estilo da cidade, The Town contará com o ‘Market Square’, espaço gastronômico que trará toda a diversidade da culinária paulista. Os cardápios serão criados exclusivamente para The Town e assinados por conceituados chefs, bares e restaurantes que mostrarão porque São Paulo é reconhecida como a capital gastronômica do país.

The Town ainda contará com a ‘Área VIP’, espaço climatizado com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.



Rock World

A Rock World é a empresa criadora de experiências que nasceu do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio. Com a missão de proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, a marca tem como base de sua cultura corporativa a arte de sonhar, de fazer acontecer e inspirar as pessoas através da filosofia de construir um mundo melhor.

Hoje, além do Rock in Rio, a Rock World expandiu sua área de atuação para outros projetos de produção de experiências que abrangem diferentes áreas. No Live Entertainment, a marca possui o The Town, o novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em setembro de 2023. Na área de Conteúdo, o Rock in Rio Studios é o produto que reforça o DNA da companhia para a criação de conteúdos audiovisuais Originais e o posicionamento no mercado como uma marca ainda mais poderosa e potente de comunicação. Na área de projetos de Educação, o Humanorama e o Rock in Rio Academy buscam ativar a potência das pessoas para contribuir na construção de um mundo melhor. A empresa também possui a marca Game XP, dedicada a experiências físicas e digitais no universo de games e e-sports, incluindo o evento game XP, que reúne o mundo geek junto com a música; o Dance Off, que é a competição de dançarinos de periferias de todo o país; e a Grrrls League, que é a maior liga feminina de CS:GO do mundo. Ao ampliar sua atuação para tantos campos e diferentes negócios, a Rock World é hoje uma das maiores empresas de criação e produção de conteúdo proprietário de Live Experience no mundo.

The Town 2023