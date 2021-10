No mundo atual, a venda de produtos e serviços está girando exclusivamente em torno da internet. As empresas que oferecem produtos e serviços estão investindo com muito peso no Marketing Digital dos seus sites, e a pergunta que elas sempre se fazem é: quanto tempo demora para posicionar meu site no Google?

A empresa investe muito dinheiro, tempo e expectativa em cima do seu site já criado, e o que ela mais deseja é que o mesmo ocupe o topo no Google, nos resultados de buscas dos consumidores.

Diariamente, várias pessoas buscam produtos e serviços para comprar pela busca do Google, por esse motivo, o sonho de toda empresa que possui um site é estar bem posicionado nesse buscador, tornando assim, o seu site um case de sucesso.

A importância de um bom posicionamento no Google

Mesmo que a empresa invista muito em Marketing Digital e possua um site bem estruturado e que conte com boas e chamativas estratégias para atrair mais clientes, como cupons de desconto, aplicativos ou materiais de conhecimento com a ajuda do blog Mestres da Web, ela precisa ser encontrada no Google de uma maneira mais fácil para realmente ser acessada, e por isso estar entre as primeiras posições nesse buscador faz toda a diferença.

Mas então, quanto tempo demora para posicionar meu site no Google?

Infelizmente não há como responder com certeza quanto tempo demora para posicionar meu site no Google, um tempo exato é impossível de ser dado para o site, principalmente se o site em questão for um site novo no mercado digital.

De uma forma geral, ele pode aparecer nos primeiros lugares de pesquisa em até alguns dias ou até mesmo alguns meses.

Mesmo sendo difícil aceitar, essa é a verdade, dado que é impossível controlar o ranking de pesquisas do Google de forma direta.

A verdade é que essa chance melhora com um bom trabalho de otimização, dado que esse trabalho é cheio de técnicas que podem ser trabalhadas para que a questão de quanto tempo demora para posicionar meu site no Google seja mais facilmente resolvida.

O que fazer para ajudar o meu site a conseguir uma melhor posição no Google?

Mesmo que os profissionais responsáveis não consigam forçar o Google a agir em favor do seu site, o colocando de imediato nas primeiras posições, e a questão de quanto tempo demora para posicionar meu site no Google ainda insista em permanecer, existem algumas dicas que podem e devem ser aplicadas para a redução dessa ansiedade e desse tempo de espera. Falaremos sobre elas nos tópicos abaixo:

Indexar o site no Google

O primeiro passo é que o site seja indexado dentro do banco de dados do Google, para que o Google saiba que o site existe. Porém, isso não significa que o site aparecerá em uma posição privilegiada nas pesquisas, apenas vai comprovar a entrada do site no Google.

Uso de SEO no site

Para se tornar um site forte no buscador do Google, todas as páginas do site devem estar devidamente formatadas, sendo chamativas e bem compatíveis com a inteligência do mecanismo de pesquisa do Google.

Existem milhares de técnicas chamadas de SEO que podem ser usadas nas páginas.

Uma das técnicas mais usadas é a chamada meta tags, que conta com um título e descrições. Quando essas metas são bem alinhadas, com as palavras chaves com sentido para o site, o Google entenderá e usará esse alinhamento a favor do site.

Esse alinhamento é fundamental para que o site seja mostrado para o consumidor que está buscando determinado produto ou serviço oferecido pelo site da empresa.

Mostrando para o Google o seu site

É importante que o site se preocupe em criar uma verdadeira conexão com o Google, uma boa dica para iniciar essa conexão e melhorar quanto tempo demora para posicionar meu site no Google é a empresa criando um cadastro no Google Meu Negócio. Esse cadastro é gratuito e oferece visibilidade para as empresas que atuam em todas as regiões do Brasil.

Criação de bons conteúdos e benefícios

Uma das melhores maneiras de se trabalhar a questão de quanto tempo demora para posicionar meu site no Google é visando a criação de um marketing de qualidade e conteúdo para os consumidores, dado que eles buscam diversas informações pela internet e valorizam sites e blogs que se preocupam em lhes trazer essas informações.

A verdade é uma só, quanto mais conteúdo com qualidade e benefícios um site oferece, muito maior é a chance de diminuir quanto tempo demora para posicionar meu site no Google.

O que fazer se o site demorar para ficar bem posicionado no Google?

A dica aqui é, a empresa não deve se apressar e deve continuar trabalhando com as dicas passadas acima, sempre atualizando a sua página e focando em trazer qualidade de conteúdo para os consumidores.

Mesmo que demore um pouco mais a questão de quanto tempo demora para posicionar meu site no Google a empresa deve continuar trabalhando em cima do seu site, que mesmo depois de alguns meses, apresentará um crescimento e melhor posicionamento nas pesquisas do Google.