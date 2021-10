No ramo da construção civil, encontramos muitos desafios, afinal, não é simples construir uma casa e existem muitos cálculos que devem ser feitos, mas existem algumas particularidades nessa área de atuação como modernizar a fachada antiga da sua casa, por exemplo.

Quem mora em uma cidade com mais de 100 anos, com certeza, já viu casas antigas no centro da cidade e isso é comum, já que esse é um patrimônio material daquele município e destruir essas casas pode envolver questões muito pessoais como o apego dos antigos moradores e questões financeiras como discussões por causa de heranças, por exemplo.

Mas, por isso, esses imóveis devem ficar abandonados e caindo aos pedaços enquanto o proprietário não decide o que fazer? Não, isso não precisa acontecer.

Essas casas podem ser reformadas e alugadas por um inquilino, mas, claro que uma pessoa não se interessa por uma casa muito antiga, afinal, além da estética, existe o risco à segurança desses moradores.

Quanto à segurança, os reparos devem ser feitos para garantir que a estrutura não desabe com pessoas dentro do imóvel, mas e quanto à estética? Tem como modernizar a fachada antiga da sua casa?

É sobre isso que vamos falar e ainda vamos citar algumas formas de modernizar a fachada de uma casa antiga.

Dicas de como modernizar a fachada antiga da sua casa

Vamos ensinar na prática como a empresa construtoria moderniza a fachada de uma casa antiga, usando cores chamativas e decorações que fazem um imóvel deteriorado parecer rústico e até tornar-se tendência.

Abuse das cores

Uma das melhores dicas de como modernizar a fachada antiga da sua casa é abusar de cores fortes como, por exemplo, amarelo canário e verde limão.

Quando pintamos as portas e as janelas com essas cores chamativas, as pessoas deixam de prestar atenção à construção em si, já que o destaque acaba se tornando as cores que esse ambiente apresenta.

Pinte os telhados de vermelho sangue ou as portas de azul royal que os resultados são incríveis e a fachada antiga e deteriorada ganha uma nova assinatura tornando-se popular naquela rua tão esquecida.

Seria interessante pintar até mesmo as falhas de tijolos que estão à vista, pois essa técnica destaca esses tijolos em um laranja vivo que demonstrará que essa falha foi feita de propósito por algum arquiteto criativo.

Isso torna-se uma tendência, por isso é comum encontrarmos ambientes voltados ao lazer, como bares com esse estilo de decoração.

O rústico toma o lugar do antigo e esses lugares começam a aparecer até mesmo em fotografias como um ponto turístico, o que encarece ainda mais o imóvel.

Use revestimentos

Usar revestimentos é uma das melhores formas de como modernizar a fachada antiga da sua casa, já que o uso de pisos nas paredes, além de ser de fácil aplicação, ainda pode trazer outra imagem daquele imóvel.

O piso demora muito para se desgastar e, basta preparar bem a parede para aplicar esses revestimentos.

A versatilidade dessas peças faz com que elas sejam fáceis de limpar e a aparência do imóvel muda completamente.

Uma casa com uma fachada antiga é representada por tijolos aparentes, reboco caindo e rachaduras visíveis.

Tudo isso pode ser escondido com um revestimento, desde que o profissional prepare bem tudo antes para receber as peças que serão fixadas na parede.

Invista em iluminação

Seja uma casa antiga, seja uma casa moderna, todas elas ficam melhores com uma boa iluminação. Por isso, essa é uma das formas para quem pensa em como modernizar a fachada antiga da sua casa.

Ao investirmos em iluminação com algumas árvores na frente de casa, a aparência do imóvel muda completamente.

A casa que antes era considerada antiga, agora é tendência, já que um bom profissional sabe onde posicionar lâmpadas escondidas para melhorar a imagem da casa.

Tudo isso associado a uma nova pintura e, pronto, temos uma casa moderna onde antes tínhamos um imóvel deteriorado.

Contrate profissionais

Fazer uma casa não é um serviço muito fácil e saber como modernizar a fachada antiga da sua casa é algo que só os melhores conseguem.

Por isso, quando pensamos em reformar um imóvel, devemos considerar que o serviço precisa ser realizado por um profissional que entende mesmo de construção civil.

Não adianta querer economizar no momento da reforma, afinal, para mudar a fachada de uma casa antiga, é necessário um investimento considerável, já que os materiais que estão presentes nessa construção já não possuem mais qualidade e segurança e precisam ser todos trocados.

Para realizar uma obra dessas, precisamos contratar pedreiros, pintores, azulejistas, eletricistas e arquitetos, pois, todos esses profissionais são especializados em construção civil e somente eles poderão nos mostrar como modernizar a fachada antiga da sua casa sem deixar ela ainda pior do que já está, esteticamente falando.