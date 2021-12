10 Melhores cores para um quarto de bebê incrível

A gravidez é um momento mágico na vida de toda família, a chegada de um bebê é sempre acompanhada de muita alegria, mas com ela é necessário muito planejamento também.

São muitas as novidades e muitas tarefas a serem cumpridas, dentre elas a decoração e as cores do quarto são essenciais.

Afinal de contas, é lá que o seu bem mais precioso irá dormir, por isso, necessita de muita atenção.

Para te ajudar, preparamos este artigo com dicas incríveis de como escolher a cor ideal.

Você com certeza já ouviu alguém dizer assim: Use essa cor que fará o bebê ficar mais calmo, use esse tom pois estimula a criatividade ou esse tom não combina com quarto de bebê.

O que não faltam são conselhos, a intenção pode até ser boa, mas acaba dificultando na hora da escolha da cor do quartinho do bebê.

Uma coisa é fato! As cores para quarto de bebê precisam ser bem pensadas, tanto as cores das tintas quanto as cores que serão utilizadas nos itens decorativos.

É importante também que o quarto do bebê seja decorado com vários brinquedos e bichos de pelúcia em prateleiras e nichos, esses itens garantem um toque bonito e infantil para o quarto.

Mas não podemos deixar de lembrar que os bichinhos de pelúcia acumulam poeira, por isso a limpeza precisa ser constante.

Cores ideais para quarto de bebê feminino

Hoje em dia está em alta usar cores neutras para decoração de quarto de bebê menina, e por serem mais suaves garantem um toque delicado e feminino que esse ambiente pede.

Cores como branco, bege e tons pastéis vem cada dia mais sendo usados como tendência na decoração de quarto de bebê feminino, e o mais legal é que eles ficam ótimos quando combinados com cores mais fortes como o cinza, azul claro e marrom.

Rosa e Branco Rosa e Cinza Bege e Branco Rosa e Vermelho Rosa e Lilás Amarelo e cinza Cinza e Branco Branco, Amarelo e cinza Azul claro e rosa

10.Verde e Lilás

Cores para quartos de bebê masculino

Para as cores do quarto de bebê masculino, podemos afirmar com certeza que o azul é a cor mais escolhida. O quarto de bebê azul em tons claros é tranquilizante e, por isso, o queridinho. Além disso, a cor azul clara dá a sensação de tranquilidade.

Azul marinho e Azul Claro Azul e Branco Verde e Branco Branco e Cinza Cinza e Verde Azul claro e Marrom Azul marinho e Verde Azul claro e Bege Cinza, Branco e Azul

10.Verde e Marrom

É comprovado que as cores influenciam o nosso comportamento e afetam as nossas emoções, por isso é tão importante fazer a escolha certa para o quarto do bebê.

Cores e seus significados

Branco Paz e pureza

Paz e pureza Azul Harmonia e Serenidade

Harmonia e Serenidade Verde Harmonia e Equilíbrio

Harmonia e Equilíbrio Rosa Calma e aconchego

Calma e aconchego Vermelho Entusiasmo e Energia

Entusiasmo e Energia Amarelo Vibrante e Enérgica

Vibrante e Enérgica Marrom Cor quente que lembra a terra

As cores são poderosas e podem influenciar o sono, apetite e até mesmo o ritmo cardíaco dos bebês.

Estudos sobre cromoterapia garantem que as cores podem causar muitos efeitos no ser humano, podendo promover saúde e bem estar, mas também como trazer malefícios como irritabilidade.

Mas calma! Não existe uma cor que seja proibida para o quarto de bebê.

É importante entender que as cores se comportam de três formas: ativa, passiva ou neutra.

Você só precisa ter cuidado na hora de combinar as tonalidades para obter uma composição harmoniosa para o bebê, trazendo por exemplo uma cor neutra para balancear a ativa ou trazer mais vida à passiva.