Grupo Volkswagen Argentina anuncia novos investimentos no país

Grupo VW Argentina investirá US$ 250 milhões no país entre 2022-2026.

O investimento será destinado à renovação da picape Amarok, início da produção de motocicletas Ducati em Córdoba e projeto de localização de peças para Taos.

O Grupo Volkswagen Argentina será a primeira subsidiária do Grupo VW a montar motocicletas Ducati de alta qualidade.

Nos últimos anos, o Grupo VW investiu mais de USD 1 bilhão no país na modernização dos seus Centros Industriais, na renovação dos seus produtos e em uma nova Unidade de Pintura em Pacheco.

A Volkswagen está em processo de transformação e anunciou mais de US$ 1,2 bilhão para a região até 2026.

O Grupo VW Argentina continua reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da indústria automotiva nacional após 41 anos de presença no país.

O Grupo Volkswagen Argentina recebeu em seu Centro Industrial Pacheco o Secretário de Indústria, Economia do Conhecimento e Gestão Comercial Externa da Nação, Ariel Schale; o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli; o embaixador da República Federal da Alemanha na Argentina, Ulrich Sante; o Prefeito de Tigre, Julio Zamora, e o Secretário Geral Adjunto da SMATA, Mario Manrique. Os funcionários foram recebidos por Pablo Di Si, Chairman Executivo da Volkswagen América Latina e Thomas Owsianski, Presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina. O Grupo Volkswagen Argentina anuncia um investimento de US$ 250 milhões para a Argentina no período 2022-2026. O investimento será destinado à renovação da picape Amarok que é produzida na fábrica General Pacheco, ao início da montagem das motocicletas Ducati em Córdoba e a um projeto de localização de peças para Taos. Nos últimos anos, o Grupo VW investiu mais de US$ 1 bilhão na Argentina, o que permitiu a modernização da tecnologia e infraestrutura de suas plantas produtivas e uma nova planta de pintura com tecnologia única no país. Alinhado ao processo de transformação que a Volkswagen está vivendo com investimentos de mais de US$ 1,2 bilhão para a região entre 2022 e 2026, o que impulsionará a digitalização e a descarbonização na América do Sul.

Foto:Divulgação

Pablo Di Si, chairman executivo da Volkswagen América Latina

“A Argentina é um pilar importante para a Volkswagen América Latina. Com este novo investimento, continuaremos fortalecendo nossa marca na região, com modelos cada vez mais adaptados às necessidades de nossos clientes”, disse Pablo Di Si, chairman executivo da Volkswagen América Latina. “Iniciar a montagem das motocicletas Ducati em Córdoba é uma grande alegria, pois o Grupo Volkswagen Argentina será a primeira subsidiária do Grupo VW no mundo a fazê-lo”.

Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina

“É um orgulho ver o crescimento e o compromisso do Grupo Volkswagen com a Argentina. Temos realizado vários dos projetos anunciados nos últimos anos que contou com investimentos na ordem de US$ 1 bilhão no país: a modernização da infraestrutura e tecnologia em nossos centros industriais, a produção e exportação da nova caixa de transmissão MQ281 em Córdoba; a nova planta de pintura com tecnologia única no país e o início da produção e exportação do novo SUV Taos em Pacheco, e o novo Centro Logístico de Fátima”, disse Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina. “Hoje continuamos investindo no futuro do país, com renovações em nossa icônica picape Amarok que faz tanto sucesso na Argentina e em toda a região; a montagem da Ducati em Córdoba, o desenvolvimento da cadeia de valor com o projeto de localização Taos. Tudo isso é resultado do grande esforço de toda a nossa equipe de trabalho e reflexo do compromisso que temos no Grupo Volkswagen Argentina com produção, exportação e emprego nestes 41 anos que estamos presentes no país.”

Graças a este novo investimento, a Amarok apresentará alterações no design, segurança e tecnologia da icônica picape que a Volkswagen produz há mais de 10 anos no Centro Industrial Pacheco, tendo sido selecionada entre 60 unidades de produção do mundo para fabricar a primeira picape do Grupo a nível global. Atualmente, mais de 600 mil unidades da Amarok já foram fabricadas, sendo o modelo com maior número de unidades produzidas em Pacheco.

Da mesma forma, o Grupo VW Argentina iniciará a montagem de motocicletas Ducati no Centro Industrial de Córdoba, sendo a primeira subsidiária do Grupo Volkswagen no mundo. O modelo Scrambler Icon começará a ser produzido no final de 2022 para abastecer o mercado local. Este importante marco reflete o grande profissionalismo e competitividade do Grupo Volkswagen Argentina, fruto do esforço e empenho de todas as pessoas que trabalham na empresa, seus representantes e parceiros de negócios.

O Grupo Volkswagen Argentina está em processo de transformação graças à implementação de investimentos anunciados de mais de USD 1 bilhão para a modernização de seus dois Centros Industriais na Argentina e a renovação de seus produtos, com foco claro nas exportações. Em Pacheco, a nova plataforma global MQB A já é uma realidade, onde é produzido o novo SUV Taos, e foi inaugurada uma nova fábrica de tintas à base de água, a primeira e única fábrica do país que conta com a tecnologia Primerless + à base de água, o que permite uma economia média de 80% no consumo de água e energia e uma redução substancial nas emissões de partículas.

Grupo Volkswagen Argentina

Graças a esses novos investimentos anunciados, o Grupo VW Argentina continuará a desenvolver a indústria com um ambicioso projeto de localização para o Taos, que promove um maior conteúdo local de peças e um maior compromisso com toda a cadeia de valor. Tudo isto implica um salto tecnológico ao nível do produto e do processo de produção que oferece maior flexibilidade para a produção de novos modelos, o que garantirá a sustentabilidade das nossas fábricas para os próximos anos. Após 41 anos de presença no país, a Volkswagen segue reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da indústria automotiva nacional.