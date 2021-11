Qual o valor do seu look?

Você sabe quais são os fatores que impactam diretamente o preço de uma roupa? Confira os principais a seguir!

Ao chegarmos em um estabelecimento comercial, nunca sabemos o que está por trás do preço que nós pagamos por cada produto. Quais foram os processos produtivos para trazê-lo até a prateleira ou vitrine — desde a obtenção de matéria-prima até a produção, embalagem e transporte até a loja.

Isso acontece também no mundo da moda. Muita gente vê um look estiloso na vitrine, mas desconhece tudo o que foi preciso para que aquelas peças estivessem ali.

Você é daquelas pessoas que adora fazer economia nas compras? Confira um pouco mais como funciona a precificação de roupas — processo fundamental para entender um pouco melhor como marcas de diferentes portes definem o preço.

Matéria-prima

Um dos fatores mais facilmente reconhecidos que afetam o preço das roupas é a matéria-prima utilizada para fabricá-la. A regra é simples: quanto maior a qualidade, maior deve ser o investimento.

Alguns dos tecidos mais utilizados são o elastano (popularmente conhecido com lycra), poliamida (ou nylon), lã, algodão, viscose, modal e poliéster. Entre os tecidos considerados mais finos, estão a seda, organza, cetim, renda e tule são alguns dos tecidos mais caros.

Mas, os principais pontos do processo de precificação não param por aí. As despesas básicas, assim como mão de obra e materiais, são também essenciais na hora de listar os gastos com a produção. Aluguel, internet, água, luz, telefone, funcionários, impostos e muitos outros tipos de despesas operacionais precisam estar cobertas pelo preço de venda.

Mão de obra

A contratação de mão-de-obra qualificada é outro fator essencial diretamente relacionado com o preço das roupas. Uma confecção justa, que respeita a legislação trabalhista, exige investimento.

Dependendo da qualidade da roupa — corte, tecido e estilo — é preciso de mão de obra bastante qualificada para acertar na composição das peças. Por se tratar de um conhecimento específico, o que necessita de ainda mais investimentos.

Despesas

Existem muitos gastos envolvidos na produção de roupas. Um tipo são as operacionais, como gastos com eletricidade, internet, água, aluguel, impostos, telefones, equipamentos e quaisquer outros gastos envolvidos no processo de manutenção do espaço e do processo produtivo.

Outro tipo de despesa envolvida na precificação são aquelas classificadas como mercadológicas são aquelas envolvendo a divulgação das roupas e a relação com os clientes — como campanhas de marketing, fotos, conteúdo, etc. Embora não estejam diretamente envolvidos com a produção física das roupas, são fatores fundamentais para que as peças estejam na loja (física ou virtual).

Exclusividade

É fundamental ter em mente que os valores variam entre diferentes marcas. Empresas maiores costumam possuir mais dinheiro em caixa e têm mais condições de apostar em novidades do que as menores (que, tendo menos recursos, precisam investir em modelos com retorno garantido).

Um fator fundamental para quem gosta de ousar é: exclusividade. As grandes grifes são as que mais se destacam no mercado por oferecer isso — o que encarece muito o preço de suas peças. Ter uma peça exclusiva é um grande diferencial em qualquer segmento econômico, sobretudo no da moda.

Sazonalidade

O momento do ano em que se compra uma roupa afeta diretamente o preço final a ser pago pelos clientes. Quanto maior for a demanda, maior será o preço. Por isso, uma dica para economizar é comprar uma roupa fora de sua estação tradicional (exemplo: biquíni no inverno, sobretudo e bota no verão).

Por fim, outro elemento essencial para definir o preço de uma roupa é a taxa de lucro que a empresa quer obter. Na hora de definir a taxa de lucro, é importante acompanhar quais estão sendo os custos médios dos clientes, pois, se a margem de lucro definida pela empresa for muito alta, essas roupas podem acabar paradas no estoque.