Quais as principais emergências de saúde de cães e gatos?

Você já passou por uma situação de emergência com o seu pet? Confira o que fazer em cada uma delas para garantir a saúde do seu bichinho

Manter um pet em casa requer tempo e cuidado. Além de oferecer uma boa alimentação e uma casa e manter uma rotina de sair para passear, é preciso estar em dia com as consultas veterinárias.

Muitas vezes, as pessoas só levam os pets para o veterinário quando eles são bebês, para tomar vacinas. Isso é essencial, mas os cuidados com a saúde não podem ficar restritos a essa época da vida do seu bichinho de estimação.

Muitas vezes, a ocorrência de uma emergência veterinária é a razão que leva um pet para um hospital. Como acontece com os humanos, quando essas situações ocorrem, é preciso prover atendimento médico o mais rápido possível. Confira as principais delas para cães e gatos a seguir.

Atropelamento

Um episódio bastante comum envolvendo cães e gatos é o atropelamento — especialmente para os animais que vivem nas ruas. Ao encontrar animais nessas condições, o primeiro passo é interromper o fluxo do trânsito naquela via para que nenhum outro automóvel o machuque.

Em seguida, é preciso mantê-lo esticado (com uma toalha ou pedaço de papelão mais rígido). Se houver sangramento, é preciso limpar o local do ferimento com um pano limpo e pressioná-lo contra a ferida para impedir que o animal continue perdendo sangue.

Somente depois de verificar que não há mais sangramento e que o seu pet está mobilizado, tente movimentá-lo com muito cuidado até o assoalho de um carro e leve-o imediatamente para uma clínica veterinária, onde deve ser examinado (incluindo os seus órgãos internos).

Cortes e fraturas

No caso de pets de pequeno porte, muitas vezes fraturas podem ocorrer simplesmente em caso de acidentes como quedas. Se ocorrer uma fratura exposta, é preciso cobri-la imediatamente com um pano limpo e levá-lo imediatamente para uma clínica veterinária. Somente um profissional pode analisar a fratura e utilizar técnicas adequadas para colocar o osso de volta no lugar.

Em caso de corte profundo (que pode ocorrer em brigas com outros animais ou atropelamento), é preciso estancar o sangramento — sem isso, o animal pode sofrer uma hemorragia. Faça esse estancamento com um pano limpo e mantenha o local machucado pressionado até chegar à clínica veterinária.

Queimadura

No interior do ambiente doméstico, uma emergência comum é a ocorrência de queimaduras. Se isso acontecer com o seu pet, primeiramente é preciso tentar acalmá-lo para evitar que ele se machuque ainda mais.

Em seguida, para amenizar a dor, deve-se lavar o ferimento rapidamente com água corrente fria por ao menos dez minutos. Muita gente acaba aplicando produtos como pomadas, gelo ou sabonetes, mas não se deve fazer isso.

A princípio, apenas água corrente. Ao sentir que o seu pet está mais calmo e não está mais latindo ou miando de dor, você deve cobrir o local machucado com um pano limpo e úmido. Nesse momento, é importante tomar cuidado para que esse pano não grude na pele. Em seguida, leve o seu bichinho para o veterinário para verificar o estado de saúde do pet.

Alergia

Como saber se o seu pet tem alergia a alguma coisa? Não existe exame prévio que permita descobrir isso. Geralmente, os cuidadores de pet descobrem isso quando o seu pet passa mal quando há troca de ração, contato com outros animais ou com plantas tóxicas.

Já que esse problema não pode ser detectado previamente, é importante ter em casa um produto anti-histamínico, que deve ser recomendado por profissionais veterinários. Se o seu pet parecer ter uma crise alérgica e não apresentar melhora mesmo após esse medicamento, é preciso levá-lo imediatamente ao veterinário.