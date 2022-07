Hospital Público Veterinário de São José tem novo endereço

O Hospital Público Veterinário de São José dos Campos, compromisso da atual gestão e que há um ano virou realidade no município, está em novo endereço. A mudança acontece após o término de contrato com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba), que, por decisão unilateral, não quis renovar o contrato por mais 12 meses.

Agora, os serviços prestados pelo Hospital Veterinário serão realizados pela empresa SOS Veterinária, contratada por dois meses, de forma emergencial, garantindo o atendimento de todos os procedimentos já agendados enquanto o processo para a contratação de uma nova instituição por um período maior está em andamento.

Com atendimentos clínicos, cirúrgicos e de diagnóstico para cães e gatos, o Hospital Veterinário oferece cuidados gratuitos. Os agendamentos continuam a ser recebidos pela Central 156, às segundas-feiras, a partir das 9h, até esgotarem as vagas.

Hospital Veterinário

Além do recebimento de novos pacientes, entre cães e gatos, o contrato atual dá continuidade normalmente aos pets que estão em tratamento. A SOS Veterinária está localizada na Avenida João Batista Soares de Queirós Júnior, 1390, no Jardim das Indústrias, região oeste.

Assim como o programa de castração Meu Pet Feliz, o Hospital Veterinário é mais uma ação da Prefeitura que amplia o cuidado para a população animal doméstica.

Balanço

Desde o início do serviço, foram atendidos 899 animais, com 11.322 procedimentos diversos realizados, como 275 cirurgias, entre oncológicas, ortopédicas e gerais.

O hospital oferece atendimento a animais de tutores em situação de pobreza ou extrema pobreza que fazem parte do Cadastro Único, com renda mensal per capta de um quarto do salário mínimo (R$ 303).

Também podem ser atendidos os animais de organizações sociais ou não governamentais cadastrados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay