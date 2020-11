Búfalo Dourado dribla entressafra e produz leite de búfala o ano inteiro

Melhoramento natural de raças, manejo genético e aprimoramento constante dos processos de reprodução garantem produção linear de leite de búfala ao longo do ano



Com início em novembro, a entressafra de leite de búfala é um verdadeiro desafio para o setor de laticínios. Neste período, que dura até meados de janeiro, a produção de leite é reduzida ou até interrompida, levando os fabricantes de laticínio de búfala a uma queda de até 100% em seus estoques. Pioneira na fabricação de produtos premium com leite de búfala, a Búfalo Dourado encontrou o equilíbrio perfeito entre a comercialização de laticínios e a produção de leite, que ocorre o ano todo, inclusive na entressafra.

Leite de búfala

Por meio de estratégias inovadoras e sustentáveis, a fazenda Sesmaria, localizada em Amparo, interior de São Paulo, abriga um rebanho de aproximadamente 500 cabeças de bubalinas e produz 45 mil litros de leite de búfala por mês para fabricação de 5,5 mil quilos de laticínios premium. Para garantir a produção contínua, de alta qualidade, e sem estresse para o rebanho, a Búfalo Dourado desenvolveu um processo de melhoramento natural de raças, como manejo genético, acompanhamento das fêmeas e seleção natural dos animais com melhor desempenho (que ordenham sem o bezerro ao pé e sem uso de ocitocina).

A empresa também realiza o aprimoramento constante dos processos de reprodução por meio dos métodos IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) e FIV (Fertilização em Vitro). Com isso, a fazenda Sesmaria não enfrenta a entressafra de leite – as búfalas têm seus filhotes durante o ano todo, tornando a produção linear.

Com animais da raça Mediterrâneo, a Búfalo Dourado investe constantemente na saúde do rebanho. “Para reduzir o estresse das búfalas, elas ficam soltas no pasto a maior parte do tempo e recebem alimentação balanceada, com minerais e vitaminas. Antes da ordenha, elas recebem uma chuva artificial e vento, para baixar a temperatura corporal, o que torna o processo mais tranquilo. Todas as etapas são monitoradas por nossos veterinários e possuem elevado padrão de controle de qualidade”, explica Fábio Cotrim, Diretor da Fazenda Sesmaria.

Mercado Promissor

Na contramão da crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, o mercado de laticínios manteve o nível de vendas e tem mostrado crescimento em alguns setores. Segundo pesquisa do Centro de Inteligência do Leite (CILeite), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), realizada entre 23 de abril e 3 de maio com mais de 5 mil pessoas, produtos como queijos, manteiga, leite e iogurte apresentaram aumento no consumo durante a quarentena. O principal crescimento ocorreu entre os queijos, com 17%, seguido de manteiga (16%), leite condensado (14%) e creme de leite (13%).

A Búfalo Dourado registrou um crescimento de 10% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. “O destaque da produção é a burrata de búfala, que vem ocupando um espaço cada vez maior, aproximando-se das vendas de mozzarella de búfala fresca, produto líder de vendas da Búfalo Dourado, que corresponde a 50% da produção. Atualmente, são comercializadas 50mil burratas por mês, sendo que há cinco anos o produto quase não era conhecido no país”, comenta Ricardo Cotrim, CEO da Búfalo Dourado.

A empresa segue firme na sua estratégia de crescimento e anuncia o lançamento de quatro novos produtos premium até o fim do ano. A expectativa da companhia é de R$ 25 milhões em vendas em 2020.

Búfalo Dourado

Pioneira na fabricação de mozzarella de búfala no Brasil e na produção de alimentos produzidos 100% com o puro leite de búfala, a Búfalo Dourado – do mesmo grupo de Cruzilia, Lac Lelo, Fazenda Sesmaria e Dona Búfala – conta com um rebanho 100% criado livre a pasto, considerado um dos maiores produtores de leite de búfala do País.

De acordo com estudos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o leite de búfala possui ainda mais cálcio, vitamina A e menor concentração de colesterol do que o leite de vaca, apresentando-se como uma opção mais nutritiva e saudável.

Com tecnologia de ponta e procedimentos adquiridos com os mais tradicionais queijeiros italianos, a marca controla todo o seu processo produtivo, cuidando desde o plantio dos alimentos para o rebanho até a entrega dos produtos industrializados em caminhões próprios climatizados.

Localizada em Amparo, no Estado de São Paulo, a Fazenda Sesmaria foi totalmente planejada visando o bem-estar dos animais, a alta produtividade do rebanho e a qualidade na produção de leite, queijos e laticínios especiais. A marca vem expandindo cada vez mais seu portfólio, se posicionando como líder no mercado premium de produção de laticínios feitos com leite de búfala no País.

