Com tecnologia e a participação da comunidade, Suzano compartilha estratégias de combate e prevenção a incêndios florestais

Uma das ações da empresa é o “Programa Floresta Viva” que tem o objetivo de controlar focos de incêndio, preservar a biodiversidade e dar mais segurança às comunidades vizinhas às operações da empresa

O estado de São Paulo está no período de poucas chuvas e, com a estiagem, aumenta o risco de incêndios. Como forma de proteger as florestas e áreas de preservação, a Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, investe em tecnologia de ponta no controle a prevenção a incêndios florestais.

“Programa Floresta Viva”

Um dos destaques têm sido as ações de prevenção nas comunidades por meio do “Programa Floresta Viva”, que alerta a todos sobre a importância da saúde ambiental e da qualidade de vida. Todas essas campanhas e investimentos são pensados para promover a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e responsável nas cidades onde a companhia atua.

A comunidade tem papel fundamental no programa e pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para o número 0800 771 1418, com atendimento 24 horas.

“Proflor” – Programa de Proteção Florestal da Suzano

Ainda como parte do “Proflor” – Programa de Proteção Florestal da Suzano, a empresa conta com 400 profissionais treinados e veículos específicos para combate ao fogo, dedicados à proteção florestal, que visa garantir a qualidade das florestas frente à incidência de incêndios. Além disso, a empresa tem utilizado um caminhão com CAF (“Compressed Air Foam”, traduzido do inglês como espuma com ar comprimido), sistema de alta performance que usa ar nitrogênio comprimido, cinco vezes mais potente no combate de incêndios florestais.

A Suzano também investe constantemente em novas tecnologias no combate aos focos de incêndios florestais e, uma destas ferramentas é a CFTV (Circuito Interno de Televisão), com Central de Monitoramento localizado em Itapetininga, que conta com 8 câmeras de alta resolução, instaladas em torres ao longo das áreas florestais do estado, as quais transmitem imagens em tempo real, 24h por dia. Com alturas entre 54 e 72 metros as torres são equipadas com câmeras de alta resolução que monitoram um raio de alcance de 15 quilômetros com cobertura de 360°.

Assim que o foco de incêndio é detectado, a brigada de Incêndio da Suzano mais próxima é acionada para que o controle seja realizado, evitando que o foco se transforme em um incêndio de grandes proporções. “A Suzano busca melhorar continuamente as estratégias de combate a incêndio, com investimentos em planejamento e novas tecnologias. Também é importante destacar o apoio da comunidade, que acessa nossos canais para dar alertas de incêndio, ajudando a tornar nossa atuação mais efetiva”, Hugo Souza dos Santos, gerente executivo de operações florestais.

Suzano

