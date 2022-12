Pela 3ª vez São José dos Campos é a Capital Cultural do Estado

Pelo terceiro ano consecutivo, São José dos Campos é reconhecida como Capital Cultural do Estado, integrando a Rede de Capitais Culturais de São Paulo. O título é fruto da seleção, por edital, e participação da Virada SP – uma maratona cultural de multilinguagem, realizada nos dias 5 e 6 de novembro, com mais de 27 horas de programação.

A cerimônia de premiação ocorreu na noite de quarta-feira (14), no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. Para a Fundação Cultural, a premiação é o reconhecimento dos investimentos contínuos da Prefeitura de São José numa política sólida nas áreas de formação, difusão e fomento à cultura.

Capital Cultural do Estado

O primeiro título de Capital Cultural foi recebido em janeiro de 2020, após o governo municipal ter retomado a Virada SP em 2019.

Em 2020, ano de pandemia, a fundação ganhou de novo o edital para participar do evento online, com artistas de renome no cenário nacional e internacional, além da oportunidade de apresentação de artistas locais.

As edições da Virada SP resultam de interesses convergentes entre o Governo do Estado, a organização Amigos da Arte e os municípios selecionados. Milhares de pessoas participam, gratuitamente, desta grande festa cultural em vários espaços culturais, movimentando a economia criativa na cidade.