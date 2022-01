Qual a importância do inglês para sua colocação no mercado de trabalho?

Sem surpresa, dominar o inglês não é mais um pré-requisito para diversos cargos de emprego. O inglês tem grande importância para um ambiente profissional, o inglês é tão grande que mesmo quem já esteja há algum tempo na mesma empresa sentirá a pressão de aprender sobre o idioma.

De acordo com uma pesquisa realizada, a grande maioria dos alunos que se interessam pelo inglês deseja aprender o idioma para melhorar seu nível profissional. A segunda maior motivação é o conhecimento pessoal (22%), e 11% das pessoas estão interessadas em inglês apenas para entender a nova cultura.

Apesar das diferenças de idioma no mercado de trabalho, apenas 11% dos candidatos conseguem se comunicar em inglês sem dificuldade, seja para conseguir uma vaga ou dentro de uma organização, e apenas 3,4% deles falam e entendem qualquer assunto com fluência.

O inglês é a língua mais influente do mundo. O inglês é o idioma oficial de mais de 50 países, o idioma oficial de organizações importantes como as Nações Unidas, a OTAN e a NASA, e o idioma da Internet, da programação e da mídia social. Além disso, a língua sempre pode ser usada em viagens ao redor mundo, e naturalmente o inglês já faz parte do nosso vocabulário: jeans, happy hour, cachorro-quente, biscoito amanteigado, etc.

No mercado de trabalho, isso não é exceção. O inglês não apenas nos fornece uma variedade de expressões corporativas (marketing, know-how e supervisores), mas também é o método de comunicação padrão para a maioria das empresas multinacionais. Atualmente, devido à desvalorização do real, o país sempre foi um destino turístico popular para turistas.

Quem deseja obter uma excelente posição dentro do mercado de trabalho precisa compreender sobre o inglês. Não é somente ler, escrever e falar corretamente, o inglês vai além disso, ele é um conhecimento profundo que vai lhe trazer diversas vantagens. Amplo conhecimento de vocabulário e fluência no idioma são itens avaliados durante o processo seletivo e podem ser diferentes no momento da assinatura do contrato.

Se você tem o objetivo de morar em um país de língua inglesa, você deve fazer um bom Curso de Inglês Online com o objetivo de se destacar.

Para quem quer um salário maior, o inglês tem grande importância dentro do mercado de trabalho. De acordo com pesquisas realizadas, um profissional que fala inglês fluente ganha de 47% a 52% mais do que um profissional que não fala inglês fluentemente, dependendo do seu nível.

Ele tem o objetivo de facilitar a comunicação e aumentar assim os salários dos profissionais, ele tem importância dentro das contribui de crescimento pessoal de qualquer pessoa. Aprender um novo idioma sempre vale a pena e pode melhorar sua memória. Um estudo publicado por um grupo de cientistas canadenses descobriu que falar duas línguas e praticá-las todos os dias pode atrasar o início dos sintomas de Alzheimer em idosos por até cinco anos. Um estudo conduzido pelo Rothman Institute no Baycrest Centre for Aging Research em Toronto e publicado na revista Neurology acrescenta que, atualmente, nenhum medicamento permite tais resultados.

Aprender inglês também pode ajudar no desenvolvimento do pensamento rápido, despertando o desejo de entender outras culturas e entender o que está acontecendo em outras partes do mundo.

Quanto mais cedo se começa a aprender inglês, melhor é o resultado. No entanto, os professores insistem que não existe nenhuma idade para se aprender sobre o inglês. Aqueles que desejam melhorar o currículo podem e devem recorrer às escolas de idiomas. Além disso, se o objetivo é aprender inglês para a sua área de atuação, a melhor solução é encontrar cursos que ofereçam esse modelo.

Muitas empresas têm usado o aprendizado do segundo idioma no objetivo de melhorar ainda mais a qualidade de seus funcionários. Uma opção excelente é assinar um Curso de Inglês para os seus funcionários da sua empresa. Dessa forma, todos os colaboradores têm a mesma oportunidade de aprender em cursos específicos para o dia a dia da empresa.

Agora que você compreende sobre a importância do inglês dentro do cenário de trabalho, comece agora mesmo a estudar sobre esse idioma e se tornar assim fluente dentro do inglês. Crescer dentro da empresa e se destacar no mercado de trabalho. Quanto mais cedo você começar, mais cedo poderá dominar o inglês. Não espere que eles cobrem seu conhecimento: faça sempre simulados e comece agora mesmo a fazer um curso com o objetivo de lhe capacitar e aumentar as suas qualidades profissionais.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.