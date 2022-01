Quais são os itens essenciais para ter no ambiente de trabalho?

Conheça os itens de escritório que vão ajudá-lo a se manter organizado e produtivo

Quem trabalha em escritório ou home office sabe que, para conseguir executar suas atividades, precisa ter um ambiente de trabalho bem organizado, com uma mesa limpa e gavetas devidamente arrumadas e, assim, poder trabalhar tranquilamente.

Para fazer isso, utilizamos simples itens de escritório que ajudam a manter a organização do ambiente de trabalho enquanto auxiliam na execução das atividades cotidianas. Assim, podemos manter um bom ritmo de produtividade para suprir todas as nossas demandas.

Neste artigo você vai conhecer os principais itens que não podem faltar no seu escritório, além de conferir dicas valiosas para conseguir mantê-los organizados de forma que você sempre consiga achá-los quando precisar.

Itens essenciais para ter no trabalho

A seguir listamos os itens mais importantes para você ter na sua mesa ou escritório, e que vão auxiliá-lo nas suas atividades diárias. Todos eles podem ser facilmente encontrados em papelarias, supermercados ou lojas especializadas em itens para escritório.

Planner, agenda ou caderno

Durante o trabalho, nós sempre temos que anotar algo importante falado em uma reunião, ou simplesmente uma tarefa que um colega passou para não esquecer depois.

Por mais que hoje possamos contar com muitos recursos tecnológicos para fazer isso, às vezes ter um caderno ao lado é essencial, pois muitas vezes o computador pode travar, ou simplesmente não podemos abrir outra tela, fazendo com que tenhamos que fazer as anotações em outro local.

Por isso, sempre tenha na mesa caneta, papel ou um caderno que esteja sempre disponível para fazer algumas anotações. Para quem gosta mais de se organizar no papel, ter um planner ou agenda pode ajudar a planejar o seu dia e manter a sua produtividade.

Calendário

Nós sempre temos que conferir datas para checar prazos de projetos, agendar reuniões importantes ou se planejar para tirar alguns dias de férias. Como sempre temos que consultar um calendário no nosso dia a dia, pode ser interessante ter esse item na sua mesa.

E o mais interessante é que ele é facilmente encontrado. Você pode comprar em uma papelaria, conseguir algum de graça, já que muitas lojas criam calendários e disponibilizam ele como brinde ao fazer uma compra, ou fazer o seu próprio.

O importante é ter esse item em um local de fácil acesso, para você poder sempre conferir as datas e assim se planejar e organizar melhor.

Post-it

É difícil achar uma pessoa que não goste desse acessório. Os post-its são pequenos blocos de papel, geralmente muito coloridos, que podem ser colados em qualquer local.

No ambiente de trabalho eles são muito úteis para ajudar você a lembrar de realizar uma tarefa, marcar uma reunião, ligar para um cliente ou enviar um e-mail para o seu chefe. Por serem coloridos, eles acabam chamando mais a atenção e ajudando a realizar nossas atividades.

O ideal é que você tenha post-its de diversas cores e tamanhos, para você conseguir anotar tudo o que precisa se lembrar. Mas sempre tente utilizá-los de forma estratégica, sem espalhar post-its por todo o escritório, pois dessa forma você vai se acostumar com a presença deles, e eles não vão mais conseguir cumprir sua função.

Grampeadores e clipes

Quem trabalha mexendo com muita papelada diariamente precisa encontrar formas de organizar todas elas para que consiga encontrar novamente os papéis e realizar suas consultas. Para isso, você pode usar os grampeadores ou clipes.

Os grampos e clipes conseguem agrupar diversas folhas de papel para mantê-los organizados. Os clipes são opções mais temporárias, enquanto os grampos de grampeadores são mais permanentes, já que eles furam as folhas para poder juntá-las.

Tê-los na sua mesa pode ajudar muito a organizar os papéis e manter a sua mesa limpa e o mais organizada possível para a realização das demais atividades.

Pastas e adesivos

Esse item também é para quem trabalha mexendo muito com papéis. Você pode usar uma simples pasta para agrupar todos os papéis com relação entre si, e assim mantê-los organizados no seu escritório.

Existem diversos modelos de pasta que você pode utilizar para isso, como as que têm elásticos ou então aquelas que possuem divisórias de plástico, nas quais você pode agrupar diversos documentos no mesmo lugar.

A nossa dica aqui é que você utilize a pasta junto com adesivos, para assim catalogar o conteúdo que existe em cada uma delas e conseguir encontrá-los facilmente quando você precisar consultá-los mais tarde.

Dicas para mantê-los organizados

Todos os itens listados no tópico anterior são fundamentais para você conseguir ser produtivo no trabalho, mas se eles não estiverem devidamente organizados, podem acabar atrapalhando mais do que ajudando.

Para mantê-los organizados, você pode ter uma mesa com um gaveteiro ao lado, que permite que você guarde os itens mais utilizados próximo a você, facilitando assim seu uso quando precisar. Você pode manter as gavetas organizadas com divisores que são facilmente encontrados em papelarias.

Se você trabalha com muitos papéis e já os deixa armazenados em pastas, pode optar por ter caixas organizadoras, para guardar todas as pastas em um só lugar organizado no seu escritório. Aqui também é interessante utilizar adesivos para catalogar as caixas.