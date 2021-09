Cephas abre inscrições para Vestibulinho 2022

O Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), instituição educacional da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), abre nesta segunda-feira (20), a partir das 10h, as inscrições para os cursos técnicos gratuitos nas turmas do 1º semestre de 2022.

Ao todo serão oferecidas 260 vagas distribuídas em seis cursos técnicos de nível médio: Administração, Comércio, Edificações, Enfermagem, Eletrônica e Mecânica. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2021, com taxa de R$19.

Vestibulinho 2022

O candidato que não tiver condições financeiras para pagar a taxa de inscrição poderá realizar o pedido de isenção do dia 20 de setembro a 4 de outubro pela Internet, por meio do e-mail cephasescolaempresa@fundhas.org.br. Todas as informações e documentos necessários para solicitação do pedido estão disponíveis no edital.

Cephas

O edital está disponível no site do Cephas com as especificações e exigências de cada curso. Para o Técnico em Enfermagem, é requisito obrigatório que o candidato tenha 18 anos ou mais a partir do início das aulas, previsto para o dia 17 de janeiro.

A seleção não terá prova presencial, o processo seletivo será realizado mediante análise do histórico escolar do último ano do ensino fundamental dos candidatos.

O resultado final e a convocação para matrícula estão agendados para o dia 9 de novembro.

Atenção ao edital

Os interessados precisam prestar atenção aos requisitos do edital. É necessário que o candidato seja morador de São José dos Campos há, no mínimo, dois anos.

As inscrições podem ser feitas pelos sites do Cephas ou do Sawabona Concursos.

Após a inscrição online é necessário o pagamento da taxa de R$19 na rede bancária até 19 de outubro, durante o horário de expediente bancário.

Documentos

A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar. Na hora da inscrição online é necessário que o candidato tenha em mãos as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática e seu Histórico Escolar ou documento que comprove seu histórico.

O documento deverá ser apresentado em arquivo único, exclusivamente no formato “PDF” ou “JPEG”. Mais detalhes no edital.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o Cephas pelo telefone (12) 3934-1955.

Cronograma

Início das Inscrições: 20 de setembro

Encerramento do período de isenções: 4 de outubro

Encerramento das Inscrições: 18 de outubro

Último dia de pagamento: 19 de outubro

São 260 vagas distribuídas em seis cursos técnicos de nível médio – Foto: Claudio Vieira/PMSJC