Instituto Claro seleciona projetos para a 9ª edição do Campus Mobile

O concurso de inovação e empreendedorismo Campus Mobile, promovido pelo Instituto Claro, acaba de selecionar 91 projetos para participar desta edição. Os selecionados, estudantes universitários e recém-formados, agora seguirão de forma remota para a etapa de desenvolvimento das ideias. Ao final, os autores dos projetos vencedores nas categorias Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms vão participar de uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em 2021, criando a oportunidade de troca de experiências com grandes universidades e empresas de Inovação da Califórnia.

“O Campus Mobile busca estimular os estudantes universitários e jovens recém-formados a desenvolverem soluções por meio de aplicativos, produtos e serviços do segmento mobile que promovam impacto social e benefícios à população. Em edições anteriores, já surgiram iniciativas importantes contra racismo, assédio sexual, educação financeira, entre outros. Estamos muito felizes com a quantidade de adesões e honrados em ajudar esses jovens a viabilizar suas ideias transformadoras”, diz Daniely Gomiero, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Claro e Vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

9ª. edição do Campus Mobile

Respeitando o isolamento social, a 9ª. edição do Campus Mobile prevê ainda as etapas de finalização de protótipos e a semana de imersão online, com o anúncio dos vencedores previsto para maio de 2021.

A iniciativa é realizada pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do hub de inovação da Claro, beOn.

Para saber mais, acesse https://www.institutoclaro.org.br/nossas-novidades/conheca-os-projetos-selecionados-para-participarem-da-9a-edicao-do-campus-mobile/

Campus Mobile

INSTITUTO CLARO

A área de Responsabilidade Social da Claro investe continuamente em ações relacionadas à Educação e à Cidadania, por meio do Instituto Claro, com o objetivo de atuar em frentes sociais que integram a tecnologia e a informação como fonte de desenvolvimento e conhecimento. Desta forma, realiza e apoia projetos como o Campus Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla Escola, entre outros. O Instituto Claro é qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não governamental corporativa que promove os ideais e princípios sustentados pela Carta das Nações Unidas. Conheça outras realizações no site do Instituto: https://www.institutoclaro.org.br/