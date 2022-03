Câmeras de monitoramento reduzem a criminalidade?

As taxas de criminalidade do Brasil podem ser a preocupação de muitos, pois é um fato que o país ainda não está preparado o bastante para reduzir a criminalidade na maioria de seus estados. Porém, de forma individual, o dono de uma casa ou negócio pode se assegurar da diminuição de possibilidades de uma situação negativa como essa ocorrer dentro de sua casa ou seu negócio. A melhor forma, atualmente, de evitar um crime em ambiente empresarial ou dentro de casa é obter câmeras de monitoramento.

Com o crescimento da tecnologia em todo o mundo, é possível dizer que a segurança por meio eletrônico é uma das modalidades mais procuradas e que mais crescem. Atualmente, especialistas continuam trabalhando duro e dando seu melhor para oferecer novos produtos ao mercado de segurança eletrônica. Esse mercado deve ser procurado por todos da população, desde que esteja dentro de sua realidade, pois é uma inovação que veio para o bem de todos.

Sendo assim, é importante compreender se, de fato, as câmeras de monitoramento podem ou não afetar a taxa de criminalidade em uma região. Será que esses aparelhos podem realmente evitar situações negativas como essa? É importante entender para compreender suas vantagens e a razão para esse mercado continuar crescendo a cada ano.

Qual é a importância da segurança eletrônica?

Existe uma enorme importância na presença da Segurança Eletrônica, seja em lojas ou dentro de casa, essa segurança evita situações negativas, perda de bens e mais, além de facilitar o processo de busca por fugitivos que a polícia precisa lidar em vários casos. Mesmo em caso de furto, é possível encontrar o autor do crime muito mais rapidamente que sem a presença de provas como um vídeo feito pelas câmeras de monitoramento.

Atualmente, esses equipamentos já possuem até mesmo gravação automática ao perceber movimento na área onde está presente. Portanto, muitos guardam vídeos de criminosos que tentam adentrar ou até furtam uma empresa ou casa. Sendo assim, a segurança eletrônica permite muito mais tranquilidade para todos.

A segurança eletrônica é a razão por trás da diminuição do furto de carros, casas e até da violência em muitos locais. Bandidos evitam entrar em conflitos ou fazer ações ilegais quando existe um sistema como esse que esteja claramente exposto em um local público.

Câmeras de monitoramento reduzem a criminalidade?

Segundo especialistas e órgãos da segurança, a chegada das câmeras de segurança propiciou uma redução de 50,1% nos roubos, ou seja, isso demonstra em apenas alguns dados que a importância de sua implementação em espaço empresarial ou não pode mudar extremamente os níveis de criminalidade de uma área. Além disso, estes equipamentos tornam a busca por fugitivos e foras da lei muito mais fácil usando meios muito mais práticos do que antes.

Dessa forma, a criminalidade pode, de fato, possuir uma drástica mudança com a presença de um sistema de monitoramento de câmeras. Esses sistemas se expandiram nos últimos anos no país e tem sido um investimento extremamente importante para empresas e lojas de muitas cidades no solo brasileiro.

Isso também é válido em bairros que possuem sistemas de segurança como esse, pois há menores taxas de roubos em casas que apresentam segurança eletrônica. Pessoas que furtam evitam serem flagradas, portanto a presença de câmeras evita que um furto ocorra, já que elas podem colocar medo em um possível criminoso.

Para pessoas com menores capacidades financeiras e que não podem investir em um sistema real para sua segurança ou a segurança de seu negócio, existem até mesmo as pseudo câmeras de monitoramento, que possuem a mesma aparência de câmeras reais e até se movem, porém não possuem o feed de vídeo em tempo real que as câmeras mais caras e reais em sistemas de segurança oferecem.

Quais as outras formas de reduzir a criminalidade?

Enquanto esses sistemas de monitoramento podem ser um enorme fator para diminuir furto de carros ou casas, para resolver crimes e encontrar fugitivos, é preciso notar que também existem outras para diminuir a taxa de criminalidade no país. Com investimentos como esses, a chances de crimes diminuem em mais de 50% em vários casos.

Pode ser algo básico, como investir na educação das crianças de todas as classes sociais do Brasil ou até investir em tecnologias como a análise criminal são formas de implementar uma segurança maior na sociedade brasileira. Atualmente, o Brasil não investe grandemente na análise criminal dentro de delegacias, porém ela é importante para encontrar fugitivos e fora da lei, usando condições geográficas, perfil de fundo e mais para achar o autor de crimes.

O custo para implementar essas formas de reduzir a criminalidade pode variar grandemente, porém é preciso que governos locais, seja estaduais ou municipais, tentem investir em formas de prevenir situações como essas, assim mantendo cidades, estados e até o país com uma reputação e segurança muito melhor que antes.