Como mensurar os resultados das redes sociais

Desde sua criação as redes sociais têm sido ferramentas importantes para ações de marketing, sendo utilizadas como forma de atrair e identificar o público ideal para as marcas. Assim, mensurar os resultados obtidos em campanhas se tornou indispensável.

Isso porque, para que seja possível fazer a conquista de novos negócios e metas é fundamental que a empresa tenha suas estratégias diretamente baseadas na taxa de retorno sobre investimento (ROI).

Também existem outras métricas que permitem a avaliação sobre a efetividade de cada ação, bem como, a correção dos erros cometidos.

Logo, a análise de resultados – que pode ser feita através de sistemas de crm gratuitos – se torna uma das prioridades, pois assim é mais viável a familiarização com hábitos de consumo dos clientes, compreensão das preferências do mercado e aquisição de uma vantagem competitiva.

Tipos de métricas que podem ser utilizadas

Ainda que se trate de uma estratégia bastante moderna e eficiente, ao contrário do que muitos acreditam, fazer uma mensuração efetiva dos resultados obtidos por meio das plataformas digitais é uma tarefa bastante desafiadora.

E, ainda que o uso de umapp funil de vendas possa tornar esse acompanhamento mais acurado, é muito importante ter em mente que para que esses resultados sejam de fato úteis para a companhia, é preciso certificar a medição dos aspectos corretos a serem analisados.

E isso é bem mais complicado do que se parece.

Afinal de contas, uma vez que estudamos o comportamento dos consumidores, essa mensuração tende a possuir uma grande quantidade de variáveis que, se não examinadas corretamente, podem encaminhar a decisão da gestão para caminhos equivocados.

Por isso, o conhecimento aprofundado sobre as diversas métricas existentes e a finalidade de cada uma delas se faz primordial.

Pensando nisso, separamos as principais técnicas utilizadas para o estudo dos resultados obtidos através das ações das redes sociais. Confira!

1. Alcance

O alcance é uma das principais características a ser atentadas no marketing digital, afinal é ele que indica o número de pessoas que tiveram acesso às publicações feitas pela sua empresa, seja esse contato orgânico ou pago.

Geralmente, as próprias plataformas digitais – como o Facebook, Instagram ou TikTok – oferecem o acesso gratuito a este tipo de informação, por meio de uma aba especializada no site.

Isso permite compreender o nível de satisfação dos clientes, a data em que alguma insatisfação ocorreu e etc.

2. Engajamento

Esta é uma forma de acompanhar o nível de envolvimento que o público tem com os materiais produzidos pela sua marca e divulgados através dos perfis corporativos.

Essa métrica considera o número de curtidas, comentários e compartilhamentos recebidos em cada postagem.

O engajamento é particularmente útil para a realização de ações de branding mais acertadas, pois permite um estudo sobre a construção da imagem da marca de acordo com:

Análise da quantidade de interação;

Qualidade das trocas feitas entre os clientes e a empresa;

Nível de satisfação do público;

Tipo de conteúdo preferido pelos consumidores;

Identificação de investimentos em novas ações de aproximação dos clientes.

Com o auxílio desses dados é possível garantir mais precisão na tomada de decisões e na conquista – e fidelização – de novos clientes.

3. Taxa de conversão

Em conjunto com um sistema de crm gratise com a utilização do Google Analytics você pode compreender como o seu site e sua página nas redes sociais estão impactando direta ou indiretamente nos resultados da sua empresa.

Pois, a taxa de conversão aponta o número de indivíduos que estão deixando de ser simples visitando na sua página e que estão de fato fazendo negócio com a marca, em decorrência dos materiais publicados digitalmente.

4. Taxa de rejeição

A taxa de rejeição é uma métrica valiosa, porque demonstra o número de pessoas que têm rejeitado o seu material. Ou seja, a percentagem de acessos que sua página teve e que não recebeu nenhum tipo de interação por parte do público.

Nas redes sociais isso pode ser percebido através das descurtidas, denúncias de SPAM, bloqueio de conteúdo no feed e etc.

5. Taxa de cliques – CTR

Em um planejamento de marketing digital onde as redes sociais são utilizadas para angariar o aumento do tráfego nos posts no blog ou no e-commerce, é fundamental fazer uma análise no desempenho das campanhas de divulgação feitas nestas plataformas.

Enquanto a taxa de rejeição demonstra o número de pessoas que não tiveram o interesse nesse material, a taxa de cliques aponta quantas pessoas interagiram com a sua marca.

Em conjunto com o uso comercial crm é possível identificar a efetividade do direcionamento do tráfego para o seu site e se há necessidade de mudar as estratégias empregadas.

Importância de se atentar com as métricas de vaidade

Ainda que a análise das métricas seja importante para o aprimoramento da gestão de qualquer negócio, é igualmente necessário que as marcas estejam atentas para não basear as suas análises de métricas de vaidade.

Essas informações são dados coletados que, na realidade, não são relevantes para o seu modelo de negócio ou na tomada de decisões sobre as estratégias que precisam ser introduzidas nas ações publicitárias.

Por exemplo, se você deseja avaliar se uma ação está obtendo resultados ou não, se preocupar excessivamente com o número de visitantes da sua página pode não ser a melhor forma de fazê-lo.

Para isso, é necessário utilizar um crm online gratis que cruze esses dados com as taxas de conversão, origem do tráfego, característica dos leads, entre outros. Assim, será possível otimizar todos os resultados obtidos pelo seu negócio.

Imagem de AzamKamolov por Pixabay