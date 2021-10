São José gera mais de 10 mil empregos nos últimos 12 meses

São José dos Campos chegou a 10.425 empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Segundo o Caged, o saldo positivo de empregos em setembro foi de 1.055 novas vagas geradas na cidade. Se consideramos os nove primeiros meses de 2021, São José chegou a 7.108 novos postos de trabalho no período.

O saldo positivo de empregos aconteceu pelo 9º mês consecutivo. Os números em conjunto com outros indicadores positivos demonstram a consolidação da retomada econômica no município.

Segundo a metodologia do Novo Caged, o saldo de emprego é o resultado da diferença de admissões e demissões e se refere a empregos formais, com carteira assinada.

Setores

A geração de empregos com carteira assinada em São José vem sendo puxada principalmente pelos setores de serviços e pelo comércio nos últimos meses.

No mês de setembro, a indústria também apareceu com destaque registrando saldo positivo de 233 vagas, atrás do setor de serviços com 452 postos de trabalho.

O saldo positivo no comércio foi de 227 vagas e da construção civil, 145.

Capacitação

Para capacitação e qualificação para o mercado de trabalho, a Prefeitura de São José continua ampliando o número de vagas em cursos gratuitos, ampliando as chances de recolocação dos trabalhadores.

O resultado é um esforço da Prefeitura para capacitação e qualificação de trabalhadores para a retomada da economia no período pós-pandemia.

A ampliação das vagas e a criação de novos cursos está prevista no Plano de Gestão 2021/2024. Todos os cursos são gratuitos e são ministrados na modalidade presencial ou EaD (Ensino à Distância).

Saldo de empregos em 2021

Janeiro = 9

Fevereiro = 1.453

Março = 460

Abril = 36

Maio = 924

Junho = 635

Julho = 966

Agosto = 1.570

Setembro = 1.055

