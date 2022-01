Centro de Convivência Sicoob Cressem abre inscrições para cursos e oficinas em São José dos Campos

Para os cursos de espanhol e inglês serão sete turmas, divididas por nível de conhecimento, faixa etária e formato

O Centro de Convivência Sicoob Cressem divulgou o calendário de cursos de idiomas, oficinas de artesanatos e atividades físicas programados para acontecer no primeiro semestre de 2022. As aulas serão realizadas a partir de fevereiro no prédio da instituição no Monte Castelo, região central de São José dos Campos.

Gerente do Centro do Convivência Sicoob Cressem, Adriana Jorge

Ao todo serão oferecidos sete cursos: espanhol, inglês, corte e costura, feltro, pintura em tela, patchwork e alongamento corporal, segundo a gerente do Centro do Convivência Sicoob Cressem, Adriana Jorge.

Centro de Convivência Sicoob Cressem

“O papel do Centro de Convivência Sicoob Cressem é oferecer atividades, serviços de cunho cultural, educativo e recreativo. É por isso que promovemos para todos cooperados as oficinas de artesanato, atividades culturais e até profissionalizantes, com valores bem mais baixos que em outras instituições, pois não visamos lucro”, disse.

Segundo ela, o Centro de Convivência conta com excelentes professores e com vários horários para a realização dos cursos e oficinas, inclusive no período da noite para atender aos interessados que trabalham em horário comercial.

“Pensamos nas pessoas interessadas que não conseguem vir durante o dia, por isso colocamos opções para os cooperados, principalmente nos cursos de inglês e espanhol, para a noite”, afirmou.

Ela explicou que para os cursos de espanhol e inglês serão sete turmas, divididas por nível de conhecimento, faixa etária e formatos presencial e online. “O interessado deverá contribuir com R$ 150. O valor é destinado para o pagamento dos professores”, disse.

Outras oficinas com inscrições abertas são ‘Corte e Costura’, ‘Curso de Feltro’, ‘Pintura em Tela’ e ‘Patchwork’, além de aulas de ‘Alongamento Físico’. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail social@sicoobcressem.com.br, informando nome completo, telefone de contato, CPF e endereço completo, incluindo o CEP.

“Vamos seguir as orientações do Governo do Estado e do poder público de São Jose dos Campos, mas para participar dos cursos será necessário apresentar a carteirinha de vacinação, usar máscaras, manter distanciamento necessário e utilizar álcool gel para higienização das mãos com frequência”, finalizou.

Fotos: Divulgação.