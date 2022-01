BDL (Bando de Loucos) anuncia line-up de Free Fire para 2022

Quarteto bicampeão da NFA (National Free Fire Association) ingressa no time de base do Corinthians Free Fire para disputar torneios independentes na categoria emulador

Times fortes de Free Fire tanto no mobile quanto no PC. Essa é a promessa da Nomad Esports para a Fiel Torcida. Além de anunciar a line-up mobile do Corinthians Free Fire para 2022, a atual gestora da equipe alvinegra de esportes eletrônicos revelou os jogadores que farão parte do BDL (Bando de Loucos), equipe que irá competir em torneios independentes da categoria emulador, disputada no PC ao invés de dispositivos móveis. O vídeo de anúncio do BDL pode ser visto no canal do YouTube do Corinthians Free Fire.



BDL (Bando de Loucos)

A partir de agora, o BDL é comandado pelo técnico Raphael “Visk” Araújo e representado pelos jogadores Arhtur “Choq” Almeida, Jefferson “Finn” Santos, Guilherme “Rabelo” Muniz e Bruno “Santos” Santos, atuais bicampeões das edições presenciais da Liga NFA (National Free Fire Association).



Corinthians

“O Corinthians é um dos principais times mobile de Free Fire do mundo, e queremos oferecer à nossa exigente torcida uma equipe de alto nível também na categoria emulador. Temos como missão montar times fortes, que briguem por títulos em todas as frentes, e, por isso, buscamos para o Bando de Loucos o que há de melhor no mercado. O novo quarteto está acostumado a jogar junto e a conquistar títulos, e temos certeza que essa afinidade seguirá com a nossa camisa”, conta João Gava, CEO da Nomad Esports.



“Se manter no topo é mais difícil do que chegar até lá. Sabemos que o desafio será grande, a pressão ainda maior, mas confiamos e vamos dar todo o apoio para que os meninos do BDL honrem o manto alvinegro”, completou Cleber Fonseca, head de Esports do Corinthians Free Fire.



Confira a line-up completa do BDL:



Técnico

Raphael “Visk” Araúj



Jogadores



Arthur “Choq” Almeida

Jefferson “Finn” Santos

Guilherme “Rabelo” Muniz

Bruno “Santos” Santos

Para mais informações sobre o BDL e o Corinthians Free Fire, acesse o Instagram ou o canal do YouTube.

Nomad Esports

Sobre a Nomad Esports – Fundada pela Kinship Entertainment, desenvolvedora de jogos 100% brasileira, a Nomad é uma empresa dedicada a fomentar a indústria de games e eSports no país. Formada por especialistas com mais de 10 anos de experiência no mercado de jogos em seus diversos campos de atuação, como agências de publicidade e marketing, desenvolvedoras e organizações esportivas, conta com vasta expertise internacional, especialmente no continente Asiático.

Além da publicação no Brasil e na América Latina do jogo brasileiro de tower defense Skydome, produzido pela Kinship, a Nomad também atua na organização de campeonatos, consultoria em games e eSports para grandes marcas, gestão em marketing e desenvolvimento de projetos especiais para uma indústria apaixonada que movimenta US$ 126 bilhões ao ano. Atualmente, a Nomad tem sede em São Paulo (Brasil), unidades de negócio em Xangai (China) e Orlando (EUA) e previsão de inaugurar um novo escritório em Dubai (Emirados Árabes), em 2022. Veja mais sobre a Nomad Esports no site e no Instagram.

Line-up do BDL (Bando de Loucos) – Foto: divulgação Nomad Esports