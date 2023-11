Proteja-se no Vicentina marca comemoração do Dia Nacional de Combate ao Câncer

IOV distribuirá 400 camisetas alusivas à data em ação de estímulo à prática de atividade física, alimentação saudável e bem-estar emocional, hábitos que previnem a doença

Na próxima segunda-feira (27/11) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer, data que foi criada para ampliar o conhecimento da população sobre a sobre a prevenção à doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) deve atingir 704 mil pessoas no Brasil em 2024.

IOV

“Falar de prevenção e diagnóstico precoce é muito importante, pois entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas como os hábitos e o estilo de vida”, afirma o oncologista clínico e diretor clínico do Instituto de Oncologia do Vale, Dr. Henrique Zanoni Fernandes.

Para ampliar a repercussão das causas da doença e estimular a prevenção, no domingo (26/11), o IOV promove, das 8h às 12h, no Vicentina Aranha o evento Proteja-se no Vicentina.

Dia Nacional de Combate ao Câncer

“A ação é um convite para que as pessoas pratiquem atividades físicas que são essenciais na prevenção ao câncer e repensem hábitos como a alimentação e os cuidados com o bem-estar emocional e a saúde mental”, explica Dr. Henrique.

Para participar é bem simples. Basta ir até o Parque fazer uma caminhada, retirar um mapa da prevenção no Quiosque São João, passar pelas estações destinadas à prática de atividades físicas, alimentação saudável e bem-estar emocional instaladas ao redor da pista de caminhada, receber as orientações da equipe do IOV e um adesivo para ser colado no mapa. As primeiras 400 pessoas que completaram o percurso ganharão uma camiseta esportiva da ação.

Proteja-se no Vicentina

Data: 26 de novembro (domingo)

Horário: 8h às 12h

Local: Parque Vicentina Aranha