HM terá prontuário eletrônico e gestão totalmente informatizada

São José dos Campos segue investido em tecnologia para trazer melhorias aos serviços oferecidos à população. Nesta terça-feira (28), começa a ser implantado no Hospital Municipal José de Carvalho Florence, mantido pela Prefeitura e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o prontuário eletrônico, que vai permitir a integração de todas as informações sobre o paciente num único lugar e de forma digital para que todos os profissionais envolvidos no atendimento tenham acesso.

Hospital Municipal José de Carvalho Florence

O sistema informatizado ainda irá auxiliar no gerenciamento dos processos de entrada no hospital, fundamental para controlar as internações e o processo de gestão de leitos, garantindo acomodações adequadas para os pacientes, proporcionando mais qualidade ao atendimento.

Prontuário eletrônico

A implantação do novo sistema será feita em etapas para minimizar os impactos no atendimento realizado na unidade. Durante a transição, profissionais do Hospital estarão à disposição para acolher os pacientes para esclarecer dúvidas.

Sustentável

Além da eficiência e segurança dos processos, com o sistema informatizado haverá evolução para um serviço “no paper”, eliminando os desperdícios de papel evitando impactos ambientais, através do uso da tecnologia da certificação digital para os profissionais da saúde atuantes no Hospital.