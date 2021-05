GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FAZ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ROUPAS PARA BAZAR BENEFICENTE

O GAPC é uma entidade sem fins lucrativos que sobrevive unicamente da doação de particulares e empresas, auxiliando pacientes com câncer maiores de 18 anos por meio do fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, próteses mamárias, curativos, perucas, fraldas geriátricas, cestas básicas, atendimentos com assistente social, psicólogo, advogado, fisioterapeuta, nutricionista, além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de artesanato, entre outras atividades.

Bazar beneficente

Devido à pandemia do COVID-19, o GAPC tem enfrentado um período de queda nas doações. Por isso, a entidade tem procurado formas de conseguir arrecadar recurso financeiro. O bazar beneficente da instituição tem funcionado de forma online e presencial com horário agendado (de acordo com as diretrizes do governo).

O valor adquirido no bazar é revertido para a compra de medicamentos e suplementos alimentares, que são itens de alto custo que a instituição disponibiliza para os pacientes.

GAPC

Você pode levar sua doação até ONG, no endereço: Av. Marechal Castelo Branco, 163, Jd. Bela Vista, Centro (próximo a rodoviária velha). Horário de funcionamento: 9h ás 16h (segunda e sexta-feira).

Para mais informações, entre em contato no WhatsApp: (12) 99148-3508

Conheça o bazar online do GAPC no instagram: https://www.instagram.com/bazargapcsjc/

Contribua pela chave PIX (CNPJ) : 04.560.782/0033-51