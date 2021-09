FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE TERÁ PRÉ-ESTREIA A PARTIR DE 7 DE OUTUBRO

Filme terá pré-estreia nacional entre os dias 7 e 13 de outubro e a estreia oficial em 14 de outubro

O filme FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE terá pré-estreia nacional entre os dias 7 e 13 de outubro, e entra em cartaz em 14 de outubro. Além disso, os ingressos do filme terão preços especiais para grupos. Inspirado nas memórias da Irmã Lúcia, o longa dirigido pelo italiano Marco Pontecorvo (“Cartas para Julieta” e diretor de fotografia de episódios das séries “Game of Thrones” e “Roma”) narra a aparição da Nossa Senhora do Rosário para três crianças em Fátima, Portugal.

O filme FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE relembra a história dos pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta, que contaram ter visto Nossa Senhora enquanto trabalhavam nos arredores de sua aldeia. Muitos duvidavam da veracidade dos seus testemunhos, mas outros partiram em peregrinação ao local na esperança de presenciar um milagre em um mundo que era assombrado pela Primeira Guerra Mundial. O reitor do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, assistiu ao filme e deu anuência para o seu lançamento.

FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE é uma coprodução realizada nos Estados Unidos, Itália e Portugal e traz Sônia Braga e Harvey Keitel em participações especiais. Estrelado pela jovem atriz espanhola Stephanie Gil, completam o elenco Lúcia Moniz, Joaquim de Almeida, Jorge Lamelas, Alejandra Howard e Goran Visnjic. Siga a página @FátimaOFilme para ficar por dentro de todas as novidades sobre o lançamento.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’ e ‘Green Book – O Guia’.