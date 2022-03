Profissão porteiro: qual a demanda deste mercado?

Saber que a profissão de porteiro é uma opção estável, talvez você já saiba. Assim como pode ser bastante simples para você encontrar ela como uma opção para começar uma nova carreira.

Mas antes de começar a fazer um curso de porteiro muitas pessoas ficam em dúvida se vale a pena realmente investir algum tempo e se vai haver algum retorno.

Afinal de contas, algumas áreas de trabalho estão completamente lotadas de profissionais desempregados sem nenhum tipo de perspectiva de recontratação.

Principalmente em cargos que não exigem uma grande capacitação para começar, como é a profissão em questão neste artigo que no máximo exige um curso profissionalizante.

Mas estou aqui hoje para te ajudar neste assunto trazendo alguns pontos delicados que irão fazer toda a diferença na sua busca pela profissão perfeita. Assim como mostrar se esta é uma opção válida para você investir seu tempo.

Lembrando que é extremamente importante ter em conta que você é responsável pela sua qualidade de trabalho e currículo. Não adianta ter o trabalho mais estável do mundo se você mesmo não entrega algo que mostre responsabilidade.

Dito isto, vamos analisar a profissão mais de perto?

Qual a demanda para profissão de porteiro?

Para entender esta parte importante da profissão é importante verificar que a demanda é algo normalmente fixo, mas com tendência para crescimento.

Ou seja, dificilmente um prédio que tem porteiro resolve demitir o que tem. Não só por questões de privacidade, mas também pela segurança que este profissional consegue proporcionar para todos os que moram ou trabalham no local.

A variável que irá fazer uma grande diferença é a da construção civil. Pois quanto mais prédios e condomínios forem construídos, mais vagas começam a aparecer. E claro, muitos dos porteiros resolvem ficar muito tempo no mesmo local, o que é preferível para todos.

Entretanto existe uma troca que acontece bastante, com a escolha de mudar de profissão ou mesmo a necessidade de se mudar de cidade. Todos estes fatores permitem que haja uma certa mobilidade na carreira em geral.

Qual a média salarial de um porteiro?

A carreira de porteiro não é uma das mais bem pagas do momento. Entretanto está longe de ser uma profissão para se morrer de fome.

Quando você inicia como um porteiro padrão sem muitas responsabilidades e em locais de classe média, a remuneração costuma variar entre R$1200 a R$1500, ficando a média em torno de R$1335.

Entretanto, é justo dizer que você pode aprender a ganhar ainda mais dentro da profissão. Principalmente se tiver uma boa reputação e currículo que permitam você encontrar uma melhor saída.

Claro, este tipo de situação pode exigir experiência, então quanto antes você começar, melhor.

Como ingressar na profissão de porteiro?

Uma das grandes vantagens de se trabalhar como porteiro é que não existem grandes necessidades de currículos extensos. Em tese o principal que você vai precisar é:

Ser maior de idade (18 anos ou mais)

Ter concluído ao menos o ensino fundamental (nem sempre é necessário)

Ter bons antecedentes sem nenhum registro criminal na sua ficha

Estar quite com os processos de eleição e alistamento militar

Ter um CPF

Entretanto, aqueles que querem se destacar e garantir uma vaga podem contar com um curso livre profissionalizante. Ele pode ser realizado de maneira online, ou presencial.

Mas já aviso que o curso online costuma ter o mesmo conteúdo, além de ser muito mais barato e rápido de se concluir.

Mostra que você se preparou para uma vaga, mesmo que ela não exija muito, te faz uma boa referência como profissional para o mercado.

O que um porteiro pode fazer?

São várias as ações que um porteiro pode realizar hoje em dia. Mas é importante lembrar que algumas variam de acordo com o sindicato local. Então é sempre interessante dar uma olhadinha para ter certeza de que não está sendo cobrado de algo que você não deveria fazer.

Primeiramente o porteiro é responsável pela fiscalização de quem entra ou sai do prédio. Isto é necessário para se manter a segurança do ambiente e muitas vezes é até uma questão que pode ser exigida na justiça.

Outra função importante é que caso haja elevadores no local, eles devem ser utilizados da maneira correta. Então o profissional precisa ficar de olho para saber se não estão sendo segurados indevidamente em algum andar.

Além disso, existe uma clara distinção do uso do elevador de serviço e do elevador social. Que deve ser respeitada de maneira importante.

Outro ponto muito importante é receber e separar as encomendas e correspondências recebidas. Lembrando para jamais deixar que caiam nas mãos erradas ou mesmo que elas sejam violadas.

Acender e apagar as luzes do prédio pode ser necessário quando este não contar com algum sistema que seja automático.

Além disso, podemos também citar o controle correto do uso de interfones.

Pontos positivos para a profissão

Alguns traços de personalidade e hábitos irão realmente auxiliar quem está procurando trabalhar na profissão de porteiro. Principalmente quando levamos em conta várias das possibilidades de situações que podem ocorrer.

Como você será o cartão de visitas de um estabelecimento comercial ou residencial, a primeira consideração que você deve ter é ser simpático. Sempre cumprimente a todos e preferencialmente dê um sorriso.

A empatia de ajudar em casos onde a pessoa está cheia de compras ou algo semelhante também é crucial. Então seja aquela pessoa que eles vão contar sempre e terá um ótimo retorno!

Considerações finais

Então, ser um porteiro é hoje em dia uma maneira segura de ter ótimos resultados. Afinal de contas, estamos lidando com uma profissão que tem uma boa demanda no mercado e que preza por manter as pessoas na mesma função por muito tempo.

Então, uma das melhores maneiras de começar é através de cursos online com certificado na área. Eles podem ser concluídos muito rapidamente, são extremamente baratos e ainda proporcionam o que você precisa para trabalhar.

No mais é isso, espero que estas orientações tenham sido úteis. Qualquer outra dúvida sobre o tema estou à disposição para te ajudar, ok?

Até a nossa próxima dica!

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.

Imagem de dattolirenata por Pixabay