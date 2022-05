COOP lança ação para o Dia das Mães e prevê aumento de 19% nas vendas

Até domingo (dia 8 de maio), a Coop promoverá a sua tradicional campanha, voltada para o Dia das Mães, com promoções em várias categorias de produtos, condições especiais de pagamento e diversas sugestões de presentes. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a previsão é aumentar as vendas na ordem de 19%.

Com a flexibilização das medidas sanitárias e do distanciamento social, a Coop aposta nos encontros familiares para festejar a data. E, para ressaltar a conveniência de encontrar tudo num só lugar, durante a ação, haverá ofertas especiais nos setores de massas, açougue, queijos, azeites, sobremesas, bebidas, bazar, eletroportáteis, higiene e beleza, dermocosméticos e vitaminas. As compras desses itens poderão ser pagas em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito Coop.

Outra aposta da Coop é a versatilidade e praticidade dos cartões-presentes (gift cards), que podem ser carregados com o valor que o cooperado ou cliente desejar. Entre as opções estão os cartões da Decathlon e do Outback, ambos com carga de R$ 50,00 a R$ 300,00, e do Dia das Mães, com carga de R$ 10,00 a R$ 500,00.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br