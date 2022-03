O que é CTA e como criar um que converta leads?

Atualmente, o CTA vem sendo uma das principais ferramentas que os analistas de marketing estão aplicando nas campanhas virtuais. Por sua vez, o CTA consegue fazer com que o seu cliente dê o próximo passo para, finalmente, entrar no seu funil de vendas.

Um cenário bem comum que pode ser visto em alguns sites, é o fato da página ter um número significativo de visitas, porém, as vendas não acontecerem. Na ausência das vendas e na presença de muitos usuários, a melhor solução é aplicar o CTA.

Contudo, é importante pontuar que mesmo elaborando uma estratégia de CTA, ainda há chances de não melhorar o número de conversões.

Portanto, por mais que você tenha uma empresa que vendefiltro de água para torneira, por exemplo, ela ainda estará propícia a ter resultados negativos aplicando o Call to Action, mas calma!

Pensando nisso, iremos mostrar ao decorrer do artigo como aplicar essa estratégia da melhor maneira possível.

A importância da conversão nos dias de hoje

No mundo dos negócios, ter um grande número de tráfego e não conseguir convertê-los, é um cenário extremamente negativo pelo fato da empresa estar perdendo vendas.

Assim como foi citado no início do artigo, a sigla CTA que significa Call to Action se torna a principal ferramenta em situações como esta justamente por ser focada em aumentar o número de conversões.

Dependendo do caso, um dos principais problemas que algumas empresas acabam sofrendo é ter um número de clientes maior do que os leads.

Esse cenário pode ser visto em qualquer segmento, até mesmo em uma empresa que atua com aluguel de lavadora e secadora de piso, e ter esse tipo de problema pode ser prejudicial para a companhia, considerando que o lucro está relacionado com o número de clientes.

Imagine, por exemplo, um cliente potencial que acabou de acessar o seu site e se deparou com os conteúdos que estava procurando.

Naturalmente, ele estará bem grato por conseguir achar a informação que buscava, porém, ao terminar de consumir o conteúdo que foi preparado por você, não há nenhum link para que possa direcioná-lo a uma posição mais favorável para a sua empresa.

Deste modo, podemos perceber como o CTA pode ser útil para umaempresa de higienização de sofá, por exemplo, afinal, ter um link onde o cliente possa ver seus produtos após consumir outros tipos de conteúdo é essencial para não perder vendas.

Em outras palavras, esse usuário continuará sendo um lead que simplesmente consumiu o seu conteúdo e deixará o seu site sem ter realizado qualquer ação.

Para se ter uma ideia, imagine o quão negativo é ter uma empresaque possui um site, e por sua vez, possui um alto número de tráfego mas, ao mesmo tempo, não consegue convertê-los em leads e, consequentemente, clientes.

É dessa forma que uma boa parte dos sites focado em vendas acabam perdendo uma chance de vender. Perder a venda, para os empresários, é uma coisa que deve ser evitada a todo custo, independentemente da área, desde vendas de chapa lisa, até vendas de tecidos que futuramente irão servir para fazer roupas.

É importante ter em mente que, antes mesmo de fazer com que o cliente compre o seu produto, é preciso prepará-lo com um caminho que mostre que a sua empresa é, de fato, melhor que as demais que atuam no mesmo segmento.

É em casos onde não há estratégia de CTA que a concorrência consegue se sobressair nas vendas. Tendo em vista que o mercado está cada vez mais competitivo, até mesmo para uma empresa que desenvolve equipamentos como aquecedor a gás digital, todas as formas de se destacar nesse cenário podem ser consideradas.

Na busca de contextualizar melhor esse assunto, e entender como o CTA é criado, vamos, inicialmente, explicar do que se trata essa estratégia que vem sendo usada frequentemente.

O que é CTA?

Como citado anteriormente, CTA é a abreviação de Call to Action, e que traduzindo livremente para o português, significa chamada para ação. Resumidamente, o CTA nada mais é que uma junção de uma série funcionalidades, como:

Links;

Botões;

Banners;

Textos.

Essas funcionalidades são como uma porta de entrada para que os leads fiquem incentivados a serem direcionados a uma determinada página que possa complementar o conteúdo que o usuário está lendo.

Para você entender melhor, o CTA pode ser visto em frases como “saiba mais” ou

“faça um teste grátis”, chamadas como essas podem ser bastante úteis para uma fabrica de painel de ledpara que os clientes possam entender como é a qualidade do produto.

O CTA, em outras palavras, é uma alternativa para que os empresários possam conduzir o seu público ao próximo passo dentro do seu funil de vendas, sem que ofereça, diretamente, o principal produto do site.

Como de costume, o CTA aparece no final dos conteúdos desenvolvidos, ou, ao longo deles. Essa construção dependerá unicamente do seu objetivo final com o conteúdo, obviamente, ele deve ser desenvolvido com o intuito de obter mais conversões.

Escolhas como essa também acabam influenciando no formato que o CTA será trabalhado, sendo fundamental a escolha do texto ou elaboração visual.

É necessário ter uma atenção especial no desenvolvimento do conteúdo, no que diz respeito a não transparecer que o usuário é obrigado a fazer alguma coisa.

Procure, inicialmente, desenvolver conteúdos com tons mais educativos, isso de alguma forma fará com que o seu público-alvo fique mais entretido em como funciona uma área que eles estão buscando comprar um determinado produto.

Diante desse contexto, explicar como funciona umacoleta de entulho e mostrar a sua importância em diversas esferas, pode fazer com que o público perceba que a empresa tenha uma autoridade maior no segmento, tendo a imagem natural de que ela é melhor do que as outras

Ao aplicar o CTA, pense que essa estratégia deva funcionar como um convite, e não como uma ação obrigatória que o usuário precisa fazer. Como é possível imaginar, se caso o usuário não clique em seu CTA, logo, ele não será convertido.

Como aplicar o CTA para converter leads

Um dos exemplos mais comuns que podemos citar de CTA, são os formulários que são vistos diariamente nos grandes sites que já estão habituados com as estratégias de marketing digital.

Como já vimos, para aplicar o CTA basta inserir uma funcionalidade como um botão, ou link em meio ao conteúdo desenvolvido, seja para uma empresa de aluguel de andaimes ou uma contabilidade empresarial.

Então, seja através de um formulário, ou até mesmo dentro de uma linha de texto, normalmente o CTA é usado como uma forma de complementar o conteúdo que o lead está consumindo.

Parte do processo de aplicar o Call to Action em seu site, envolve conhecer a persona do seu público-alvo.

A persona é fundamental para entender como a campanha deverá ser construída, afinal, saber melhor como são as características dos seus consumidores torna todo o trabalho mais fácil.

Para entender melhor a forma certa de aplicar o CTA em seu site, iremos por partes. Inicialmente, começaremos com os visitantes.

1 – Visitantes

Quando você perceber que um visitante entrou no seu site, o mais apropriado a fazer é que o usuário se torne um lead e que você possua informações sobre ele.

Nesse caso, o melhor a ser feito é fazer com que ele fique mais perto de você, colocando uma chamada disponibilizando e um e-book gratuito sobre o tema discutido.

2 – Lead

Após observar que o visitante se tornou o seu mais novo lead, o objetivo é fazer com que ele avance no seu funil de vendas, e se torne um lead qualificado para, finalmente, se tornar o seu cliente.

Para isso, o recomendado é que o lead preencha um formulário que pede informações completas e, nesse mesmo momento, você deve se aproximar com uma chamada do tipo “entre em contato conosco e receba uma avaliação gratuita”.

3 – Cliente

Por fim, assim que você conseguir converter o lead e fazer com que ele faça a compra do seu produto, ou serviço, é chegada a hora de fidelizá-lo. Podemos dizer também que, através das estratégias de marketing digital, torná-lo fã da sua marca é essencial.

O certo a se fazer nessa última parte, é estreitar cada vez mais o relacionamento entre empresa e cliente, sendo praticamente melhores amigos. O chamado certo a aplicar nesse caso é algo como “ganhe agora 20% de desconto na compra de qualquer produto”.

Seguindo tudo o que foi abordado neste artigo, certamente, sua empresa conseguirá converter muito mais leads, fazendo uso do CTA.

