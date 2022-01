Processo seletivo para profissionais em início de carreira no Hospital Regional de São José dos Campos

Salários de R$ 1605,00

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional de São José dos Campos Dr. Rubens Savastano, abre processo seletivo exclusivo para profissionais sem experiência no mercado de trabalho, em busca do primeiro emprego. Intitulado Programa Desenvolver, o processo é voltado à captação e desenvolvimento de talentos em início de carreira, com até um ano de formação técnica ou universitária. Serão oferecidas vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem com salário de R$ 1605,00

Técnico de Enfermagem

As inscrições ficarão abertas entre os dias 01 e 03 de Fevereiro, das 09:00 as 15:00h, no Hospital Regional de São José dos Campos, localizado na Rua Icatu nº 100, Parque Industrial, São José dos Campos – SP. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Hospital Regional de São José dos Campos

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 002/2022 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site do Instituto https://isgsaude.org.br/hrsjc/trabalhe-conosco/