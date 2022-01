Mona Reis agita o fim de semana na região

A cantora Mona Reis é um das atrações de entretenimento no fim de semana na região. Ela promete muita animação e música de qualidade com diversos gêneros em Taubaté e São José dos Campos.

Em Taubaté, o som da cantora, que se apresenta ao lado do músico Luiz Palma, acontece nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 20h, no Bar Abutrys. Na mesma noite, às 23h, a cantora se apresenta no SantoOnofre, em São José dos Campos.

São José dos Campos ainda recebe duas novas apresentações de Mona Reis, desta vez, no sábado, dia 29. Às 14h, ela canta no Bar do Digão e, às 19h30, o Chão & Brasa.



MONA REIS – AGENDA

DIA 28: 20h – Bar Abutrys | Rua Eucário Rebouças de Carvalho, nº 166, Jardim Santa Clara – Taubaté

DIA 28: 23h – SantoOnofre Bar | Avenida Cassiano Ricardo, nº 1594, Aquarius – São José dos Campos

DIA 29: 14h – Bar do Digão | Rua Mucuri, nº 61, Jardim Vale do Sol – São José dos Campos

DIA 29: 19h30 – Chão & Brasa | Avenida João Batista de Souza Soares, nº 2411, São José dos Campos