Vale Sul inaugura campanha de Natal e traz Mamãe Noel como protagonista

Decoração e promoção de sorteio começam no dia 16 de novembro.

Papai Noel revezará o trono com a “Boa Velhinha”

Começa na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, o Natal 2023 do Vale Sul Shopping.

A campanha neste ano gira em torno do tema “Siga Sua Luz”, trazendo emoção para toda a família.

Um dos destaques é a decoração em uma área de mais de 600m², na Praça de Eventos do shopping, que trará uma montanha com uma árvore de Natal de mais de 13m de altura, que vai até o teto. Um trenzinho para crianças e adultos passará por dentro dessa montanha, mostrando uma decoração cheia de luz e magia.

Mamãe Noel

O grande diferencial da campanha do Vale Sul deste ano é o protagonismo da Mamãe Noel. Todos os dias, a “Boa Velhinha” irá revezar o trono com o Papai Noel, atendendo as crianças e recebendo as cartinhas com os pedidos de presentes. “Quisemos dar mais visibilidade ao importante papel da mulher que, muitas vezes, realiza até mais trabalhos que o homem”, afirmou Luana Meneses, gerente de marketing.

Haverá ainda distribuição de livros para colorir, um vídeo especial de Natal que será veiculado nas redes sociais e nos principais canais de televisão, e promoção com sorteio de vales-compras e de um carro Mitsubishi.

Decoração

A decoração principal de Natal do Vale Sul fica na Praça de Eventos. Haverá um trenzinho, que passará por dentro de uma montanha com muita luz, livre para todas as idades. Para brincar nele, é gratuito. Só será preciso retirar a senha para o próximo horário disponível no Concierge (portaria D, em frente ao Starbucks).

Neste mesmo espaço, haverá gangorras, balanços, balanço para cadeirante e muitos espaços para fotos. Na montanha, um lago com o burrinho, personagem do vídeo de Natal, promete encantar crianças e adultos.

Pelos corredores, haverá decorações aéreas com diversas guirlandas.

O tradicional presépio está montado na recém-inaugurada portaria, H, próximo ao Atacadão.

Na área externa, que fica na avenida Cidade Jardim, cerca de 70.000 pontos de luz encobrem parte da fachada do shopping, assim como os coqueiros do estacionamento.

Papai e Mamãe Noel – Figurino

A Mamãe Noel vai atender todos os dias. De segunda a sábado, ela estará na poltrona esperando pelas crianças das 10h às 16h (intervalo das 12h às 13h), e aos domingos das 12h às 16h. O Papai Noel atenderá de segunda a sábado das 16h às 22h (intervalo das 19h às 20h) e aos domingos das 16h às 22h – a partir de 11 de dezembro, ele atenderá até as 23h.

Os figurinos do Papai e da Mamãe Noel são especiais, inspirados na decoração e no tema da campanha. Criados pela figurinista Carol Lobato, do Rio de Janeiro, eles trazem um mergulho às tradições do passado, com ricos tricôs e crochês que contam histórias, trazem lembranças de amor e dedicação. As cores vermelho, verde e dourado mantêm a paleta tradicional de Natal, mas com variedade de tons. “Isso cria uma rica tapeçaria visual que celebra tanto a unidade quanto a diversidade do Natal”, afirmou Carol Lobato.

A Mamãe Noel, como protagonista, ganhou uma capa, como uma super-heroína merece, e o Papai Noel veste uma casaca.

Filme/Livro

Todos os anos, o Vale Sul lança um vídeo especial de Natal, que é criado durante todo o ano. Desta vez, ele mostra uma história de superação.

O personagem principal é um burrinho que encontra coragem dentro dele mesmo, vencendo obstáculos, e seguindo uma luz para alcançar seu desejo.

O roteiro foi elaborado pela equipe de marketing do Vale Sul e a concepção do vídeo é da produtora Miralumo, de Curitiba. O jingle foi produzido pela Panela, de São Paulo, e a voz é da cantora Rhaissa Bittar.

O filme também inspirou as imagens para colorir que estarão no livro que será distribuído a todos que visitarem os bons velhinhos.

Promoção

Quem juntar R$ 600 em compras entre os dias 16 de novembro e 31 de dezembro poderá concorrer a um Eclipse Cross HPE 3, que tem valor de mercado de R$ 242.990,00, e a 20 vales-compras de R$ 5.000 cada.

Basta cadastrar os cupons no aplicativo Prizor durante o período da campanha e torcer. Haverá um stand para tirar dúvidas dos clientes sobre a promoção, em frente ao novo cinema de luxo do Vale Sul.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 10 de janeiro de 2024 e a divulgação do resultado será no dia 11 de janeiro de 2024.

A expectativa é que haja um aumento de 18% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

SHOPPING, DECORAÇÃO E PROMOÇÃO

De 16/11 a 10/12:

Segunda a sábado*: 10h às 22h

Domingos: 12h às 20h

De 11 a 23 de dezembro – HORÁRIO ESTENDIDO:

Todos os dias, inclusive domingo: 10h às 23h

24 de dezembro:

Das 10h às 18h

25 de dezembro:

Fechado

26 a 30 de dezembro:

10h às 22h

31 de dezembro:

Das 10h às 18h

1º de janeiro:

Fechado

A partir de 02 de janeiro:

Horário normal

*Dia 24/11, sexta-feira de Black Friday, todas as lojas funcionarão até as 23h

ATENDIMENTO PAPAI NOEL

De 16 de novembro a 11 de dezembro

Segunda a Sábado: 13h-19h / 20h-22h

Domingo: 16h-20h

12 a 23 de dezembro:

13h-19h / 20h-23h

24 de dezembro:

13h-18h

ATENDIMENTO MAMÃE NOEL

De 16 de novembro a 23 de dezembro

Segunda a Sábado: 10h-12h / 13h-16h

Domingo: 12h-16h

24 de dezembro:

10h-13h

Vale Sul Shopping